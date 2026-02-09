Ολυμπιακός: Τα 4 ντέρμπι που η παρουσία δύο επιθετικών κόστισε στους «ερυθρόλευκους»

Υπάρχουν ντέρμπι που χάνονται από μια φάση, ένα λάθος ή μια λεπτομέρεια. Και υπάρχουν ντέρμπι που σε βάζουν σε σκέψεις πριν καν τελειώσουν. Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της 8ης Φεβρουαρίου 2026 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Όχι τόσο για το αποτέλεσμα, όσο για την αίσθηση ότι το παιχνίδι κύλησε μέσα σε γνώριμα μονοπάτια. Μια εικόνα που έχει εμφανιστεί ξανά τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά που ο Ολυμπιακός επιλέγει να ξεκινήσει ντέρμπι με δύο καθαρούς σέντερ φορ.

Μια επιλογή που στα χαρτιά δείχνει επιθετική, αλλά στο γήπεδο συχνά λειτουργεί περιοριστικά. Χθες ήταν η συνύπαρξη των Ελ Καμπί και Ταρέμι που μπλόκαρε την ανάπτυξη των νταμπλούχων, στο παρελθόν υπήρξαν διαφορετικά ζευγάρια φουνταριστών με το ίδιο αποτέλεσμα.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-0 (3/10/2021): Τσικίνιο και Ελ Αραμπί χωρίς κίνηση ανάμεσα στις γραμμές

Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν 2021/22, ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε να ξεκινήσει με Τικίνιο Σοάρες και Ελ Αραμπί. Δύο καθαρά 9αρια τα οποία βρισκόταν αμφότερα σε καλή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του ρυθμού και αρκετές τελικές προσπάθειες , όμως οι δύο φορ έμειναν σχεδόν μόνιμα μέσα στην περιοχή. Δεν υπήρχε επιθετικός που να τραβήξει στόπερ εκτός θέσης ή να κατέβει στο κέντρο για να δημιουργήσει υπεραριθμία. Οι επιθέσεις εξελίσσονταν κυρίως από τα άκρα, με γεμίσματα που καθάριζε εύκολα ο κίπερ των «πράσινων», Μπρινιόλι, ενώ ο Παναθηναϊκός έκλεινε εύκολα τον κεντρικό διάδρομο στους Μαντί Καμαρά και Ανδρέα Μπουχαλάκη, που ήταν οι μοναδικοί που κινούνταν στον άξονα. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν άσφαιροι αναγκάζοντας τον Ιταλό τερματοφύλακα μόλις σε 2 επεμβάσεις σε 17 τελικές προσπάθειες.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3 (10/3/2024): Ελ Καμπί και Ναβάρο σε μπερδεμένους ρόλους

Στο ντέρμπι της σεζόν 2023/24, το οποίο ήταν και το πρώτο του Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Ελ Καμπί και Ναβάρο. Ο Ελ Καμπί παρέμεινε κοντά στην περιοχή, ενώ ο Ναβάρο δεν κατάφερε να παίξει τον ρόλο του παίκτη που θα κρατήσει μπάλα ή θα δώσει ανάσα στην ομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν το κέντρο να μένει αποκομμένο από την επίθεση και η πίεση μετά την απώλεια να μην έχει συνοχή. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τα κενά, βρήκε χώρους στις μεταβάσεις και τιμώρησε την έλλειψη ισορροπίας, σε ένα ματς όπου η συνύπαρξη των δύο φορ περισσότερο μπέρδεψε παρά βοήθησε. Τα στόπερ ανάγκης των «πράσινων», Αράο και Ακαϊντίν είχαν ένα από τα πιο εύκολα βράδια της βραχυχρόνιας συνύπαρξης τους.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1 (6/4/2025): Ελ Καμπί και Γιαρεμτσούκ πρώτη φορά μαζί

Στην Τούμπα, για τα play-offs του 2025, ο Ολυμπιακός παρέταξε Ελ Καμπί και Γιαρεμτσούκ μαζί στην κορυφή, για πρώτη φορά στη σεζόν. Ο Μεντιλίμπαρ πήρε μια απόφαση που ξάφνιασε πολλoύς καθώς όλη τη σεζόν την έβγαλε με 4-2-3-1. Στη Τούμπα έπαιξε 4-4-2. Από νωρίς, όμως, έγινε φανερό ότι οι δύο επιθετικοί μπέρδεψαν την εξαιρετική εκείνη την χρονιά ομάδα. Ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά, κέρδισε δεύτερες μπάλες και ανάγκασε τον Ολυμπιακό να παίζει με μακρινές μπαλιές. Οι δύο φορ δεν συμμετείχαν στο παιχνίδι εκτός περιοχής και δεν έδωσαν λύσεις όταν η ομάδα χρειαζόταν να ανεβάσει γραμμές. Με το κέντρο να χάνει τη μάχη, ο ΠΑΟΚ νικούσε ήδη 2-0 στο 10', η επίθεση έμενε απομονωμένη και ο Ολυμπιακός κυνηγούσε το σκορ χωρίς καθαρό πλάνο. Παρά την συνύπαρξη δυο χαρισματικών σκόρερ, το μοναδικό γκολ που βρήκε ο Ολυμπιακός στη συνάντηση, ήταν αυτογκόλ του στόπερ του ΠΑΟΚ, Γιάννη Μιχαηλίδη.