Champions League: Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τις «μάχες» με Λεβερκούζεν- Οι νέες προσθήκες

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τις εκκρεμότητες στη λίστα για την Ευρώπη, προχωρώντας σε δύο στοχευμένες αλλαγές ενόψει της συνέχειας στο Champions League.



Συγκεκριμένα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα, που αποχώρησαν από το ρόστερ, με τους Κλέιτον και Αντρέ Λουίζ να παίρνουν τη θέση τους. Οι δύο χειμερινές προσθήκες δηλώθηκαν κανονικά και τίθενται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις μεγάλες ευρωπαϊκές μάχες που ακολουθούν.



Οι «ερυθρόλευκοι» πλέον με φρεσκαρισμένη λίστα και νέα πρόσωπα ετοιμάζονται για τη διπλή αναμέτρηση με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, σε ένα ζευγάρι υψηλών απαιτήσεων και έντασης.