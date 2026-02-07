Μεντιλίμπαρ για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Στα ντέρμπι δεν έχει καμία σημασία η βαθμολογία»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League, αγγίζοντας τόσο το αγωνιστικό όσο και το ανθρώπινο κομμάτι της αναμέτρησης.



Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε αρχικά στο μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με έντονο συναισθηματικό βάρος για τον σύλλογο και τον κόσμο του.



Σε ό,τι αφορά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε πως σε παιχνίδια τέτοιου μεγέθους οι βαθμολογικές αποστάσεις περνούν σε δεύτερη μοίρα, αφού το ειδικό βάρος και οι ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης είναι αυτές που καθορίζουν την έκβασή της.



Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στον Ράφα Μπενίτεθ, αποδίδοντάς του τον σεβασμό που αρμόζει σε έναν προπονητή με σπουδαία διαδρομή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο ίδιος διαθέτει μεγαλύτερη τριβή και γνώση των συνθηκών του ελληνικού πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για την τραγωδία της Θύρας 7:

«Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Μπορεί να σου έχουν μιλήσει, να έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει πράγματα για αυτή την τραγωδία, όμως μόνο όταν είσαι εδώ μπορείς να νοιώσεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για ολόκληρο τον σύλλογο, για τους συγγενείς των νεκρών και για τους φιλάθλους.

Είναι μια σκληρή μέρα γιατί ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τα παιδιά που έφυγαν. Πραγματικά νιώθω συγκινημένος».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η θέση σου στο βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένω ένα παιχνίδι σκληρό και δύσκολο. Δεν έχει σημασία αν εμείς είμαστε πρώτοι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το κερδίσουμε».

«Παρόλο που είμαστε συμπατριώτες δεν θυμάμαι να έχουμε αναμετρηθεί ποτέ γιατί όταν ο Ράφα προπονούσε στην πρώτη κατηγορία εγώ ήμουν σε μικρότερες κατηγορίες και μετά αυτός έφυγε για διεθνή καριέρα. Είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα.

Αυτός βρίσκεται πιο πολύ καιρό στο εξωτερικό, όμως εγώ βρίσκομαι πιο πολύ καιρό στην Ελλάδα. Έτσι την Κυριακή θα αναμετρηθούν ένας προπονητής πολύ πιο παλιός στην Ελλάδα με έναν προπονητή πολύ πιο παλιό στην Ευρώπη».

Για το αν επηρεάζει τα πλάνα του το γεγονός πως ο αντίπαλος αλλάζει συχνά προσέγγιση:

«Όχι, γιατί δεν μας αφορά καθόλου το πώς παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα θα κοιτάξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όταν βγει η ενδεκάδα του, ωστόσο με όλο τον σεβασμό αυτό που μας αφορά περισσότερο είναι το πώς παίζουμε εμείς και πως θα παρουσιαστούμε εμείς στο παιχνίδι».