Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live το ντέρμπι των «αιωνίων»

Το μεγάλο παιχνίδι για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δεν είναι άλλο από αυτό μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη που θα τους κρατήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Επέστρεψε ο Ελ Καμπί, εκτός οι Πιρόλα και Αντρέ Λουίζ. Από την άλλη, οι «πράσινοι» θέλουν αποτέλεσμα γοήτρου στο Φάληρο, αλλά και ουσίας στο κυνήγι για μια θέση στην πρώτη τετράδα. Μέσα το νέο απόκτημα, ο 20χρονος Κροάτης Γιάγκουσιτς.

Live η εξέλιξη της σπουδαίας αναμέτρησης