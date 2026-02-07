Ολυμπιακός: Μέσα ο Ελ Καμπί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Αναλυτικά η αποστολή

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας στην κορυφή της Super League μετά τη νίκη 3-0 επί του Αστέρα Τρίπολης. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση της Κυριακής (8/2, 21:00), με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί να επιστρέφει μετά από δύο παιχνίδια απουσίας και τον νεοαποκτηθέντα Κλέιτον να βρίσκει θέση στην ομάδα. «Έξω» ο Λορέντσο Πιρόλα, καθώς ο Ιταλός μέσος παραμένει ανέτοιμος.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Κοστίνια, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Έσε, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ελ Καμπί, Κλέιτον