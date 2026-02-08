ΟΦΗ - Λεβαδειακός 3-2: Κέρδισε και βλέπει 8άδα πριν τον «τελικό» της Τετάρτης

Καταπληκτικό ματς στο Παγκρήτιο στάδιο, με τον ΟΦΗ να παίρνει τη νίκη επί του Λεβαδειακού με 3-2 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πανηγύρισε την τρίτη της συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα και δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, ενόψει και της ρεβάνς του ημιτελικού για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson της ερχόμενης Τετάρτης (11/2) στη Λιβαδειά. Πάτησε γερά στην 8η θέση και μπορεί να ελπίζει πως θα μπει στα playoffs 5-8, με στόχο πιθανότατα, ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Πρώτη ήττα για τον Λεβαδειακό μετά από περίπου 2,5 μήνες. Στις 30 Νοεμβρίου είχε ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ με 2-3 στην Λιβαδειά και έκτοτε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έτρεχε ένα αήττητο σερί 10 αγώνων (7-3-0) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Πολλά τα ατομική αμυντικά λάθη για τους Βοιωτούς που στοίχισαν.

Το ματς

Τρομερό το ματς με το ξεκίνημα, με τους Βοιωτούς να παίρνουν προβάδισμα στο σκορ στο όγδοο λεπτό. Τρομερή ομαδική συνεργασία, ο Κωστή έσπασε την μπάλα στον Μπάλτσι στον άξονα, αυτός με κάθετη βρήκε τον Πεντρόσο, ο Αργεντίνος απέναντι στον Άνακερ πλάσαρε εξαιρετικά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΟΦΗ απάντησε δύο λεπτά μετά. Σε διεκδίκηση της μπάλας, ο Κανελλόπουλος έκανε την προβολή και ουσιαστικά έβγαλε ασίστ, καθώς η μπάλα έφτασε στον Θεοδοσουλάκη στην πλάτης της άμυνας του Λεβαδειακού κι αυτός με συρτό διαγώνιο τελείωμα έφερε το ματς στα ίσα για το 1-1.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης, καλές στιγμές για να απειλήσει και δικαιώθηκε στο 37ο λεπτό. Τρομερό γκολ του Σαλσέδο, ο οποίος βρέθηκε στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής, συνέκλινε και έπιασε ένα απίθανο σουτ στην απέναντι γωνία του Άνακερ για την ανατροπή του σκορ.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, στην μεσοεπιθετική του γραμμή και στο 57' ήρθε η ισοφάριση. Σε αντεπίθεση οι Βοιωτοί από τα δεξιά, ο Τσάπρας έφυγε μόνος του, γύρισε στον Παλάσιος και αυτός με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Λίλο που είχε κακή αντίδραση για το 2-2.

Προσπάθησε σταδιακά να πιέσει ξανά ο ΟΦΗ, είχε μία καλή στιγμή στο 69' με τον Φούντα, ο οποίος από κοντά αστόχησε με σουτ στην κίνηση. Είχε μία ακόμα καλή στιγμή με τον Κωστούλα και δικαιώθηκε στο 76'. Σέντρα του Αθανασίου στο ντεμπούτο του, στο δεύτερο δοκάρι ο Σενγκέλια με προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, για να δώσει ξανά το προβάδισμα στους Κρητικούς.

Στα τελευταία λεπτά οι Βοιωτοί έψαξαν την ισοφάριση, αλλά δεν είχαν καθαρό μυαλό.

Γκολ: 10' Θεοδοσουλάκης, 37' Σαλσέδο, 76' Σενγκέλια - 8' Πεντρόσο, 57' Παλάσιος

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: 28' Σενγκέλια - 13' Κορνέζος, 34' Μανθάτης

Κόκκινες: -

ΟΦΗ: Λίλο, Μαρινάκης (75' Γκονθάλεθ), Χατζηθεοδωρίδης (60' Αθανασίου), Κρίζμανιτς, Κωστούλας (83' Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος (46' Ανδρούτσος), Σενγκέλια , Θεοδοσουλάκης (60' Φούντας), Σαλσέδο

Λεβαδειακός: Άνακερ, Βήχος, Άμπου Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Νίκας (46' Λαμαράνα), Κωστή, Μπάλτσι (46' Βέρμπιτς), Μανθάτης (46' Παλάσιος), Πεντρόσο (73' Οζέγκοβιτς), Συμελίδης (83' Παπαδόπουλος)

Πηγή: Athletiko.gr