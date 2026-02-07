Super League 1: Νίκη 8άδας για τον Ατρόμητο κόντρα στη Κηφισιά - Η βαθμολογία

Ο Ατρόμητος έφυγε με ένα τεράστιο «διπλό» από τη Νεάπολη το βράδυ του Σαββάτου (07/02), επικρατώντας 1-0 της Κηφισιάς σε ένα ματς που του έδωσε βαθμολογική προσπέραση και τον έφερε μια ανάσα από την πρώτη οκτάδα της Stoiximan Super League.



Η εικόνα του αγώνα δεν προμήνυε το τελικό αποτέλεσμα, αφού οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν τις πιο καθαρές φάσεις. Ωστόσο, όλα ανατράπηκαν από την κίνηση-ματ του Ντούσαν Κέρκεζ στο 70ό λεπτό. Ο νεαρός Νιγηριανός εξτρέμ, Εχίτζε Ουκάκι, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και μόλις τρία λεπτά αργότερα έβαλε την υπογραφή του στο παιχνίδι. Με μία επικίνδυνη σέντρα-σουτ, η μπάλα βρήκε στον Μαϊντάνα, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, αφήνοντας ανήμπορο τον Ραμίρεζ.



Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Κηφισιά παρέμεινε στη 10η θέση με 19 βαθμούς, μόλις τρεις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο συνεχίζει να ψάχνει αντίδραση, καθώς η τελευταία της νίκη καταγράφηκε στις 29 Νοεμβρίου απέναντι στον Πανσερραϊκό (3-0), ενώ στα επτά ματς που ακολούθησαν μετρά τέσσερις ισοπαλίες και τρεις ήττες.

Η βαθμολογία: