Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 2-2: Φινάλε θρίλερ σε ένα ματς-ροντέο που τα είχε όλα

Ματσάρα για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος υποδέχτηκε τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου σε ένα ματς που έληξε 2-2. Σε μία μάχη λεπτομερειών, ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν άμεσα και στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ξεκίνησαν πολύ δυναμικά δημιουργώντας δύο κλασικές ευκαιρίες.

Καθοριστικό ρόλο στην πτώση της απόδοσης του Πανσερραϊκού στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε η αποβολή του Αντρέι Ιβάν στο 63ο λεπτό. Ο αγώνας όμως επιφύλασσε και άλλες εκπλήξεις, αρχικά με τον Μουτουσαμί να λυτρώνει προσωρινά τους γηπεδούχους με ένα γκολ-ποίημα στο 87΄.

Λίγα λεπτά έπειτα, στις καθυστερήσεις του αγώνα από μια εκτέλεση κόρνερ, ο Βραζιλιάνος επιθετικός με τη σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη, Άλεξ Τεισέιρα, σημείωσε μια εκπληκτική γυριστή κεφαλιά και «έκοψε τα χαμόγελα» των γηπεδούχων.

Το ματς

Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης μια ωραία συνεργασία ανάμεσα σε Γιουμπιτάνα, Μίχορλ και Τσούμπερ κατέληξε σε ένα πολύ δυνατό αριστερό σουτ του πρώτου, όμως ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού ήταν έτοιμος και απομάκρυνε με γροθιές.

Ο Πανσερραϊκός πρώτη φορά πάτησε την περιοχή του Χουτεσιώτη έπειτα από ένα γρήγορο passing game στο 13ο λεπτό αλλά το σουτ του Ρουμάνου επιθετικού Αντρέι Ιβάν πήγε πολύ πάνω από την εστία και δεν απείλησε τον Έλληνα γκολκίπερ.

Στο 18ο λεπτό η εκτέλεση φάουλ του Αυστριακού Μίχορλ, βρήκε το κεφάλι του Μανσούρ, όμως η κεφαλιά του πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι.

Το 1-0 με τον Τσούμπερ στο 27' και η άμεση απάντηση του Πανσερραϊκού 4 λεπτά μετά

Η αδυναμία απομάκρυνσης των παικτών του Πανσερραϊκού σε δύο σέντρες, είχαν τελικό αποδέκτη τον Τσιγγάρα, ο οποίος πέρασε μια ωραία κάθετη μπαλιά στην καρδιά της περιοχής και εκεί ο Ρώσος αμυντικός Κάλινιν, ανέτρεψε έπειτα από χρήση VAR τον Τυνήσιο αμυντικό του Ατρόμητου, Μανσούρ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο έμπειρος Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος σημείωσε το παρθενικό του τέρμα στη Super League, σε ότι αποτελεί τη δεύτερη θητεία του.

Eurokinissi/ Ο Τσούμπερ πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ της δεύτερης θητείας του στη Super League

Το λάθος του Γιώργου Παπαδόπουλου στο 31ο λεπτό έφερε τη μπάλα στα πόδια του Αντρέι Ίβαν, ο οποίος πανέξυπνα την «έσπασε» στον Λύρατζη που με δυνατό ευθύβολο σουτ ισοφάρισε, νικώντας τον Χουτεσιώτη.

Eurokinissi/ Οι παίκτες του Πανσερραϊκού πανηγυρίζουν το γκολ ισοφάρισης του Λύρατζη

Ο Ατρόμητος συνέχισε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου να έχει την κατοχή και να προσπαθεί να δημιουργήσει, ωστόσο τα σουτ των Τσούμπερ και Μίχορλ δεν απείλησαν την εστία του Ουρουγουανού γκολκίπερ των Σερρών. Στο 43ο λεπτό το δεύτερο ανέβασμα του αριστερού μπακ του Ατρόμητου, Γιώργου Παπαδόπουλου, βρήκε τον Μίχορλ ο οποίος πάτησε περιοχή, όμως η προσπάθειά του πέρασε λίγο έξω από την εστία των φιλοξενούμενων.

Το καλό ξεκίνημα στο β' ημίχρονο «πάγωσε» από την αποβολή

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με «σπασμένα τα φρένα» μετά την ανάπαυλα όταν στο 48΄ λεπτό ο Αντρέι Ίβαν κατέβασε εξαιρετικά τη μπάλα έπειτα από μια βαθιά μπαλιά και προσπέρασε τον Σταυρόπουλο με μαγικές τρίπλες, αναγκάζοντας τον Χουτεσιώτη σε μια εξ επαφής επέμβαση. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο σκόρερ του 1-1 Λύρατζης σε μια ακόμα προώθηση, έπιασε ένα δυνατό σουτ και υποχρέωσε τον Έλληνα τερματοφύλακα σε δεύτερη συνεχόμενη απόκρουση.

Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, ο πιο δραστήριος παίκτης των Σερρών, Αντρέι Ίβαν είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφού ο διαιτητής Πολυχρόνης θεώρησε επικίνδυνη την προβολή του Ρουμάνου επιθετικού πάνω στον Μουντέ. Λίγα λεπτά μετά, ο Ατρόμητος εκμεταλλευόμενος την κόκκινη κάρτα πάτησε περιοχή με τον Γιουμπιτάνα, που γύρισε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι, όμως η επαφή του Τσαούση αλλοίωσε το σουτ του Μίχορλ και ο Κάλινιν κατάφερε να απομακρύνει πάνω στη γραμμή του τέρματος.

Eurokinissi/ Ο Αντρέι Ίβαν αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 63΄

Στο 75ο λεπτό η αλλαγή του Κέρκεζ, ο Νιγηριανός σκόρερ του 0-1 κόντρα στη Κηφισιά, Ουκάκι, έπιασε ένα ωραίο σουτ αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Η ομάδα του Περιστερίου είχε το πάνω χέρι στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού με τον Βόσνιο τεχνικό να «πετάει» στο παιχνίδι όλους του τους επιθετικούς.

Η γκολάρα του Μουτουσαμί στο 87' είχε ξανά απάντηση στο 90+2'

Παρά την παρουσία όλων των επιθετικών του στο γήπεδο, ο Ατρόμητος βρήκε το γκολ της λύτρωσης με ένα ασύλληπτο σουτ του Κονγκολέζου χαφ Μουτουσαμί, ο οποίος έξω από την περιοχή, έφερε τη μπάλα από το δεξί στο αριστερό πόδι και ανενόχλητος «όπλισε», πετυχαίνοντας ένα εκ των γκολ της αγωνιστικής.

Στο 90+2' η ομάδα από τις Σέρρες κέρδισε ένα κόρνερ και με εκτελεστή τον Μασκανάκη, έφερε τη μπάλα στα καρέ του Χουτεσιώτη. Ο Άλεξ Τεϊσέιρα πήδηξε πιο ψηλά από όλους και με τρομερή γυριστή κεφαλιά στέρησε από τον Ατρόμητο μια πολύ σημαντική νίκη, υπενθυμίζοντας την κλάση του.

Eurokinissi/ Ο πανηγυρισμός του σπουδαίου Άλεξ Τεισέιρα στο φινάλε της αναμέτρησης

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (Κίνι 56΄), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Μουντές (Τσαντίλας 80΄), Μουτουσάμι, Τσιγκάρας (Ουκάκι 56΄), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου (Πνευμονίδης 66΄), Τσούμπερ

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Τσαούσης (Μασκανάκης 88΄), Ομεόνγκα (Ριέρα 88΄), Δοϊράνλης, Μπεν Σαλάμ (Μπρούκς 80΄), Άλεξ Τεϊσέιρα (Καρέλης 90+5), Αντρέι Ιβάν