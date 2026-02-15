Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1: Έσωσε το βαθμό με Μπακασέτα και συνεχίζει το κυνήγι της 4άδας

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προβληματίζει έντονα και στη Λεωφόρο, μένοντας ξανά μακριά από τη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην ΑΕΛ. Οι «πράσινοι» παρουσίασαν εικόνα τραγική, χωρίς ένταση, καθαρό μυαλό και δημιουργία, πληρώνοντας την αδυναμία τους να επιβάλουν ρυθμό σε ένα θεωρητικά βατό παιχνίδι.

Το ματς

Με 3-4-2-1 για τρίτο σερί παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, δεν είχε ιδέες επιθετικά κόντρα στην ΑΕΛ για 25 λεπτά, χαρακτηριστικά κατέγραψε 0 τελικές σε αυτό το διάστημα. Οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να φτιάξουν παιχνίδι από τα άκρα, εκεί που βρισκόταν και ο νεοαποκτηθείς Χάβι Ερνάντεθ, που έκανε ντεμπούτο σε ρόλο αριστερού φουλ-μπακ.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα για άλλο παιχνίδι φαινόταν ο μόνος που μπορούσε να κουβαλήσει ή να μοιράσει με προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη τελική στην εστία στο ματς την βρήκε η ΑΕΛ και γενικά είχε 3 περισσότερες από τους γηπεδούχους. Πράγμα που δείχνει την αποκρουστική εικόνα των γηπεδούχων άλλα και τους άριστα διαβασμένους Θεσσαλούς. Το ημίχρονο στη Λεωφόρο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα και αυτό δεν έκανε εντύπωση σε κανέναν που το παρακολούθησε.

Παρά την κάκιστη εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα και το πλήρωσε στο 47'! Η ΑΕΛ έφυγε στην κόντρα με τον Τούπτα, έκεινος πλάσαρε τον Λαφόν σε τετ-α-τετ για το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που είχαν και την επόμενη μεγάλη στιγμή, ξανά με τον Τούπτα με τον Λαφον αυτή την φορά να τον σταματά στο 62'. Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Τάσο Μπακασέτα, με ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή στο 67' για το τελικό 1-1. Σε ένα ματς που ο διεθνής μεσοεπιθετικός αποδοκιμαζόταν σε όλη την διάρκεια του αγώνα από τον κόσμο της ομάδας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Τουμπά (58’ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι





ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Ναόρ (84’ Μούργος), Ατανάσοφ, Όλαφσον, Σίστο (73’ Πέρες), Σαγάλ (68’ Ενγκόι), Τούπτα (84’ Αποστολάκης)