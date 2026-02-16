Ο Παναθηναϊκός υποφέρει και ο Μπενίτεθ τον οδηγεί σε ένα αναπόφευκτο, ιστορικό κάζο...

Άλλη μια κάκιστη εμφάνιση, άλλη μια γκέλα, άλλη μια αναμέτρηση που ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ δεν μας έδειξε τίποτα στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΛ μύρισε αίμα, έβαλε γκολ με μια αντεπίθεση που μόνο το «τριφύλλι» θα μπορούσε να δεχτεί γκολ έχοντας «κλείσει» ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα στην περιοχή της και αν είχε καλύτερο τελείωμα στην δεύτερη αντεπίθεση της και έκανε το 0-2, θα κάναμε λόγο για μια άνετη νίκη απέναντι σε ένα σύνολο που απλώς τυχαίνει να φοράει την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η απόσταση από την τετράδα παρέμεινε αμετάβλητη μετά το τέλος της 21ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, όμως αλήθεια, υπάρχει κάποιος που βλέποντας αυτή την εικόνα των «πράσινων» πιστεύει πως θα προλάβει να προσπεράσει τον Λεβαδειακό, αποφεύγοντας στο... παρά ένα μια σεζόν-εφιάλτη που μπορεί να ολοκληρωθεί με το κλαμπ εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων;

Το χειρότερο πρώτο ημίχρονο του πρωταθλήματος

Σύμφωνοι, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια διαδικασία rebuild και είναι λογικό να μην βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους υπόλοιπους του Big-4. Δεν γίνεται όμως μετά από τέσσερεις μήνες παρουσίας του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της ομάδας να μην διακρίνεται καμία βελτίωση σε κανέναν τομέα του παιχνιδιού. Απέναντι στους βυσσινί, ο Ισπανός επέλεξε ξανά τριάδα στην άμυνα, ένα δυσλειτουργικό δίδυμο στο κέντρο (Τσέριν-Μπακασέτας) και άλλαξε μονάχα τον τιμωρημένο Τεττέη με τον Σφιντέρσκι στην επίθεση, παρότι οι Αντίνο και Ταμπόρδα εδώ και δυο βδομάδες αγωνίζονται διαρκώς χωρίς ξεκούραση.

Eurokinissi

Αποτέλεσμα αυτών των επιλογών ήταν να δούμε τον χειρότερο Παναθηναϊκό της σεζόν στο πρώτο ημίχρονο. Μηδενική δημιουργία, καμία τελική στην εστία του Αναγνωστόπουλου και συνολικά μια εικόνα που προβλημάτιζε. Ακόμα και με όσα είδε στο πρώτο ημίχρονο ο Μπενίτεθ όμως δεν άλλαξε κάτι στην ανάπαυλα. Ξεκίνησε με τους ίδιους 11 το δεύτερο μέρος, προσπάθησε να απειλήσει από νωρίς και αντί να σκοράρει, δέχτηκε γκολ σε μια κόντρα επίθεση που κατέληξε στα δίχτυα του Λαφόν. Μια αντεπίθεση που ολοκληρώθηκε μετά από μόλις τρεις πάσες των παικτών της ΑΕΛ!

Ακόμα και μετά το γκολ του Μπακασέτα, στην μοναδική φάση που κάπως κυκλοφόρησε ορθολογικά η μπάλα, το «τριφύλλι» δεν παρουσίασε τίποτα συνταρακτικό στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΛ διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα, δεν ένιωσε απειλή και έφυγε άνετα με τον βαθμό της ισοπαλίας από την Λεωφόρο.

Μεγαλύτερο «καμπανάκι» η εικόνα από το αποτέλεσμα

Αυτό που προβληματίζει και στεναχωρεί περισσότερο τους φίλους του Παναθηναϊκού δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα, αλλά η εικόνα της ομάδας. Ο Μπενίτεθ βρίσκεται αρκετό καιρό στην ομάδα και δεν γίνεται πλέον να συνεχίζει τις δοκιμές και τα πειράματα. Δεν νοείται να βλέπεις την ομάδα σου να μην κάνει τίποτα σε 45 λεπτά και να μην αλλάζεις κάτι στο ημίχρονο.

Eurokinissi

Δεν επιτρέπεται απέναντι σε μια ομάδα με ρόστερ σαφέστατα κατώτερο από το δικό σου να επιλέγεις να ξεκινήσεις με τριάδα στην άμυνα, ούτε επίσης να μην χρησιμοποιήσεις παίκτες που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν θα παίξουν στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Πλζεν (πχ Κοντούρης, Παντελίδης). Ο Παναθηναϊκός οδεύει με... χίλια προς έναν τοίχο και ο 65χρονος τεχνικός αρνείται να πατήσει το φρένο, ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να διορθώσει κάτι.

Η σεζόν έχει προδιαγεγραμμένη πορεία και όπως φαίνεται, το ίδιο και η παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον «πράσινο» πάγκο. Καλώς ή κακώς, στο ποδόσφαιρο δεν μετράνε τόσο τα πλούσια βιογραφικά, αλλά αυτό που παρουσιάζεται εντός αγωνιστικού χώρου. Και εκεί, ο Ισπανός σε αυτούς τους 4 μήνες παίρνει κάτω από την βάση...