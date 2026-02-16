Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής

Η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε στο Περιστέρι, εκεί όπου ο Πανσερραϊκός των 10 παικτών πήρε «χρυσό» βαθμό από τον Ατρόμητο (2-2)με τον Τεσέιρα στις καθυστερήσεις.

Την Κυριακή (15/2), ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κόλλησαν στο μηδέν (0-0) στο ντέρμπι Δικεφάλων, ο Παναθηναϊκός γκέλαρε ξανά κόντρα στην ΑΕΛ (1-1_στο «Απ. Νικολαΐδης» και ο Ολυμπιακός με τον Λεβαδειακό επίσης μοιράστηκαν από έναν βαθμό (0-0), με την κατάσταση στην πρώτη πεντάδα να παραμένει απαράλλαχτη.

Διαβάστε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, καθώς επίσης και την βαθμολογία, με το ενδιαφέρον στην κούρσα του τίτλου να κορυφώνεται.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Σάββατο 14/2

Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 3-1

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0

Βόλος - Άρης 1-1

Κυριακή 15/2

Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1

Δευτέρα 16/2

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 2-1

Η βαθμολογία