Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι δύο παίκτες που αποκάλυψε ο Μαρινάκης ότι ήθελαν να φύγουν τον Γενάρη

Η ισοπαλία απέναντι στον Λεβαδειακό και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στα τελευταία ντέρμπι, έφερε την αντίδραση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο ισχυρός άντρας των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο Ρέντη το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2), για να μιλήσει απευθείας στους παίκτες και τον προπονητή της ομάδας.

Ο κ. Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα ενόψει της συνέχειας, ζητώντας από όλους απόλυτη συγκέντρωση και το 5/5 στις τελευταίες αναμετρήσεις της Stoiximan Super League. Ζήτησε από όλους συγκέντρωση, πάθος και απόλυτη σοβαρότητα μέχρι το τέλος της σεζόν, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός οφείλει να πρωταγωνιστεί και να δείχνει χαρακτήρα στα δύσκολα.

Παράλληλα, έδωσε και επιπλέον κίνητρο στους παίκτες, προαναγγέλλοντας σημαντικό πριμ σε περίπτωση επίτευξης των στόχων. Αυτοί είναι η πρόκριση στους «16» του Champions League απέναντι στη Λεβερκούζεν και 5/5 στο πρωτάθλημα, το οποίο θέλει να κατακτήσουν.

Ποιοι δύο παίκτες ήθελαν να αποχωρήσουν

Εκτός αυτών, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στάθηκε και σε δύο αποχωρήσεις από το ρόστερ, οι οποίες όπως ανέφερε έγινε μετά από αίτημα των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης των Πειραιωτών ανέφερε: «Ξέρετε ότι τον Γενάρη έφυγαν δυο παίκτες γιατί ήθελαν να φύγουν, αφού δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Και φέραμε τον καλύτερο εξτρέμ του πρώτου εξαμήνου στην Πορτογαλία, Αντρέ Λουίς και τον αρχισκόρερ του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, Κλέιτον».

Αυτοί είναι οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Ρέμι Καμπελά. Ο Ουκρανός δεν ήθελε να συνεχίσει να είναι ο τρίτος επιθετικός της ιεραρχίας του Μεντιλίμπαρ, αφού η προσθήκη του Ταρέμι και η... σταθερά Ελ Καμπί ήταν πιο μπροστά στο μυαλό του Βάσκου προπονητή. Από την άλλη, ο Καμπελά δεν βρήκε ποτέ τον ρόλο του στον Ολυμπιακό, μετρώντας μόλις 7 εμφανίσεις και 270 αγωνιστικά λεπτά με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Υπενθυμίζουμε ότι στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο από το Λιμάνι αποχώρησαν οι: