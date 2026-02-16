Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός

Football Meets Data: Ανοδική πορεία για ΑΕΚ - Ο λόγος που έχασε έδαφος ο Ολυμπιακός

Η 21η αγωνιστική έφερε ανατροπές στην κορυφή, με την ΑΕΚ να κερδίζει έδαφος και τον Ολυμπιακό να μένει πίσω στην πορεία για τον τίτλο.

Eurokinissi
Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Κυριακή (15/2) η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την διεξαγωγή του μεγάλου ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Το 0-0 διατηρεί την Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +2 από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ παραμένει τρίτος, αλλά με ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά. Οσον αφορά τα δεδομένα για την κατάκτηση του τίτλου, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει να χάνει έδαφος, καθώς η δεύτερη διαδοχική απώλεια βαθμών περιορίζει το προβάδισμά του και ρίχνει τις πιθανότητες τίτλου στο 44%, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Αντίθετα, η ΑΕΚ εκμεταλλεύεται τη συγκυρία. Το 0-0 με τον ΠΑΟΚ της έδωσε ώθηση τόσο στη μάχη του τίτλου όσο και στη διεκδίκηση της πρώτης δυάδας. Το 33% που καταγράφει πλέον αποτελεί την κορυφαία φετινή της επίδοση, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική πορεία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Στην τετράδα, ο Λεβαδειακός είναι ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής. Η «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό του έδωσε έναν πολύτιμο βαθμό, αλλά και σημαντική ψυχολογική ώθηση, ενισχύοντας θεαματικά τις πιθανότητές του για είσοδο στα playoffs. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε από την απώλεια βαθμών απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και βλέπει τις πιθανότητές του να μειώνονται αισθητά.

