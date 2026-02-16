Football Meets Data: Ανοδική πορεία για ΑΕΚ - Ο λόγος που έχασε έδαφος ο Ολυμπιακός
Η 21η αγωνιστική έφερε ανατροπές στην κορυφή, με την ΑΕΚ να κερδίζει έδαφος και τον Ολυμπιακό να μένει πίσω στην πορεία για τον τίτλο.
Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίστηκε την Κυριακή (15/2) η 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την διεξαγωγή του μεγάλου ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Το 0-0 διατηρεί την Ένωση στην κορυφή της βαθμολογίας, στο +2 από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ παραμένει τρίτος, αλλά με ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά. Οσον αφορά τα δεδομένα για την κατάκτηση του τίτλου, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει να χάνει έδαφος, καθώς η δεύτερη διαδοχική απώλεια βαθμών περιορίζει το προβάδισμά του και ρίχνει τις πιθανότητες τίτλου στο 44%, σύμφωνα με το Football Meets Data.
Αντίθετα, η ΑΕΚ εκμεταλλεύεται τη συγκυρία. Το 0-0 με τον ΠΑΟΚ της έδωσε ώθηση τόσο στη μάχη του τίτλου όσο και στη διεκδίκηση της πρώτης δυάδας. Το 33% που καταγράφει πλέον αποτελεί την κορυφαία φετινή της επίδοση, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή ανοδική πορεία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.
Στην τετράδα, ο Λεβαδειακός είναι ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής. Η «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον Ολυμπιακό του έδωσε έναν πολύτιμο βαθμό, αλλά και σημαντική ψυχολογική ώθηση, ενισχύοντας θεαματικά τις πιθανότητές του για είσοδο στα playoffs. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε από την απώλεια βαθμών απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και βλέπει τις πιθανότητές του να μειώνονται αισθητά.