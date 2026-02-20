ΑΕΚ για... κούπα στο Conference League - Στα φαβορί για κατάκτηση του τροπαίου η Ένωση

Η ΑΕΚ μπορεί να μην είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο, μιας και κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League, αυτό πάντως δεν σημαίνει πως δεν παρακολούθησε με ενδιαφέρον την ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης.

Η Ένωση γνωρίζει πως ο αντίπαλος της στην φάση των «16» θα προκύψει από τα ζευγάρια Νόα - Άλκμαρ και Ντρίτα - Τσέλιε, ελπίζοντας να προχωρήσει όσο περισσότερο μπορεί στην τρίτη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της UEFA. Ποιες είναι όμως οι πιθανότητες της ομάδας του Νίκολιτς να καταφέρει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής;

Η γνωστή σελίδα Football Meets Data, παρουσίασε αναλυτικά τις πιθανότητες όλων των ομάδων που βρίσκονται στη διοργάνωση για πρόκριση στις επόμενες φάσεις και κατάκτηση του τροπαίου. Σύμφωνα με τα δεδομένα και τους αλγορίθμους, η ΑΕΚ έχει 10% πιθανότητες να κατακτήσει το Conference League, ποσοστό που την τοποθετεί στην 4η θέση της σχετικής λίστας!

🏆 To win 🟢 Conference League (as of 20 Feb):



29% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

16% 🇫🇷 Strasbourg

11% 🇩🇪 Mainz 05

10% 🇬🇷 AEK Athens

9% 🇪🇸 Rayo Vallecano

8% 🇮🇹 Fiorentina

6% 🇨🇿 Sparta Praha

3% 🇺🇦 Shakhtar Donetsk

3% 🇵🇱 Raków

2% 🇨🇾 AEK Larnaca

...



Κρίσταλ Πάλας, Στρασβούργο και Μάινζ είναι οι τρεις ομάδες που «προσπερνούν» τους κιτρινόμαυρους στις πιθανότητες, ενώ σημαντικά ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως η Φιορεντίνα και η Σαχτάρ τοποθετούνται κάτω από την Ένωση στον σχετικό πίνακα.