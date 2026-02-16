ΑΕΚ: Η χαμένη ευκαιρία, το κέρδος και το πιο «ύπουλο» ματς μέχρι τα playoffs

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ έχοντας συνταγή ανάλογη με αυτήν που εφάρμοσε απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως στάθηκε άτυχη στις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο που θα της έδινε ξεκάθαρο βαθμολογικό, αλλά και ψυχολογικό προβάδισμα από τους ανταγωνιστές της ενόψει των playoffs.

Ο σωτήρας Στρακόσα και ο άτυχος Κοϊτά σημάδεψαν το πρώτο μερος

Η Ένωση ξεκίνησε το παιχνίδι νωχελικά, δεν μπορούσε να απειλήσει τον ΠΑΟΚ, έκανε αρκετά λάθη σε μεταβιβάσεις λόγω της πίεσης των γηπεδούχων και τους έδωσε το δικαίωμα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις που όμως πέρασαν ανεκμετάλλευτες. Όλα αυτά συνεχίστηκαν μέχρι και το δωδέκατο λεπτό της αναμέτρησης, όπου ο Μουκουντί υπέπεσε στην εσχάτη των ποινών ξανά μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, πατώντας τον Ζαφείρη μέσα στην περιοχή και στέλνοντας τον Γιακουμάκη στην άσπρη βούλα απέναντι στον Στρακόσα.

Ο γκολκίπερ των «κιτρινόμαυρων» όμως απέκρουσε το πέναλτι του Έλληνα επιθετικού (τρίτο συνολικά για φέτος) και έγινε για άλλο ένα παιχνίδι πολύ καθοριστικός για την ομάδα του. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η ομάδα του Νίκολιτς δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ, ενώ σε εκείνη άνηκαν και οι δύο πιο σημαντικές ευκαιρίες για το πρώτο ημίχρονο. Αρχικά, το σουτ του Κοϊτά που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι στο 40' αλλά και το σουτ του Μαρίν στις καθυστερήσεις που ναι μεν ήταν σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, όμως δεν κατάφερε να βρει εστία και να απειλήσει τον Παβλένκα.

Η άριστη αμυντική λειτουργία, ο μοιραίος Γιόβιτς και το κέρδος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε για την ΑΕΚ όπως τελείωσε και το πρώτο. Ο Γιόβιτς που δεν είχε φανεί μέχρι εκείνη την στιγμή στο παιχνίδι επιχείρησε ένα εξαιρετικό πλασέ με την μπάλα όμως να μην του κάνει το χατήρι και να καταλήγει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Παβλένκα. Γενικά, η Ένωση ήταν αυτή που έδειχνε ότι θα μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά, καθώς λίγο η τακτική του Νίκολιτς, λίγο και η έλλειψη φρεσκάδας των παιχτών του ΠΑΟΚ από τα συνεχόμενα ματς έκαναν το έργο των «κιτρινόμαυρων» πιο εύκολο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ΑΕΚ να απειληθεί μόνο από το λάθος του Λίουμπισιτς και την κεφάλια του Καμαρά στο 78', όμως να μην σκοράρει κιόλας παρότι είχε τις πιο καθαρές ευκαιρίες για γκολ, όπως αυτή του Γιόβιτς στις καθυστερήσεις που είχε την ίδια κατάληξη με το σουτ του Κοϊτά στο πρώτο μέρος.

Για την ΑΕΚ μπορεί να μην ήρθαν οι νίκες στα δυο παιχνίδια με τους άμεσους ανταγωνιστές της για τον τίτλο, αλλά θα βγει κερδισμένη σε βάθος χρόνου. Και αυτό γιατί όχι μόνο δεν έχασε, όχι μόνο δεν ήταν χειρότερη από τους αντιπάλους της, αλλά ίσως αν ήταν λίγο πιο τυχερή (τρία δοκάρια σύνολο σε δύο παιχνίδια) και αν δεν αδρανούσε, όπως στην μοιραία φάση με τον Ολυμπιακό στο τέλος του παιχνιδιού, να ήταν και το ξεκάθαρο φαβορί για τον τίτλο.

Μπορεί να έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει με 4 και 6 βαθμούς αντίστοιχα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ έχοντας βγάλει και όλα τα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας, όμως δείχνει ότι στέκεται αντάξια απέναντι σε δυο πιο έτοιμες και πιο καλά δουλεμένες ομάδες, επιβάλλει τον δικό της τρόπο παιχνιδιού και δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει και να πάρει το κάτι παραπάνω στα playoffs, εκεί που θα κριθεί και ουσιαστικά ο τίτλος.

Για το τέλος θα ήθελα να σταθώ στο ματς της επόμενης Κυριακής με αντίπαλο τον Λεβαδειακό που ίσως να είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Νίκολιτς μέχρι και τα playoffs. Για μένα δεν είναι μόνο ότι η ομάδα της Βοιωτίας παίζει όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο με οποίον και αν βρεθεί αντιμέτωπη, δεν είναι ότι έχει κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό μόλις το Σάββατο που μας πέρασε, ούτε ότι είναι 6 βαθμούς πάνω από τον πέμπτο Παναθηναϊκό στον κυνήγι της τετράδας. Είναι ότι σε όλα αυτά θα προστεθεί και η απουσία του κόσμου της από το γήπεδο κάτι που ίσως επηρεάσει την ομάδα, καθώς όπως είπαμε και στο προηγούμενο blog αποτελεί και αυτός ένα κομμάτι του φετινού επιτυχημένου παζλ.

Η ΑΕΚ λοιπόν πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή και αρκετά προσεκτική, ώστε να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα της και με βάση ότι αργεί να αγωνιστεί και στην Ευρώπη, να χτίσει ένα σερί νικών που θα μπορεί να αυξήσει την διαφορά από τους διώκτες της και να την κρατήσει στην κορυφή. Επιπλέον, ας μην παραλείψουμε το γεγονός, ότι υπάρχει και ένα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ μπροστά μας που σίγουρα θα χαθούν βαθμοί είτε από την μια, είτε από την άλλη, είτε και από τις δυο πλευρές...

Υ.Γ. Η εικόνα με τον Μουκουντί να πιάνει τον θώρακα του, να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και στην συνέχεια να φοράει και μάσκα οξυγόνου έφερε ανησυχία στον κόσμο, όμως ο Νίκολιτς έδειξε αισιοδοξία για την κατάσταση του δείχνοντας πως δεν είναι κάτι σοβαρό, ώστε να τον κρατήσει μακριά από τις υποχρεώσεις της ομάδας.