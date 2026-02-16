Θωμάς Στρακόσα: Σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και οδηγεί την ΑΕΚ προς το πρωτάθλημα

Το ντέρμπι ανάμεσα στους δύο δικεφάλους έμεινε ισόπαλο στο 0-0 και ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές ήταν ο Θωμάς Στρακόσα. Ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας απέκρουσε το πέναλτι του Γιακουμάκη στο δωδέκατο λεπτό της αναμέτρησης κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Το συγκεκριμένο πέναλτι ήταν το τρίτο που αποκρούει την φετινή σεζόν ( Μετά την απόκρουση απέναντι στον Τετέι τον Οκτώβριο του 2025 στο ματς με την Κηφισιά και στον Σφιντέρσκι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ένα μηνά μετά) και με αυτόν τον τρόπο οδηγεί την ΑΕΚ προς τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδος.

Eurokinissi

Συνολικά στην καριέρα του ο Στρακόσα έχει αποκρούσει οκτώ πέναλτι αλλά ποτέ ξανά σε μια σεζόν δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε τέτοιες επιδόσεις.

Η τελευταία του απόκρουση πριν από αυτήν ήταν τον Ιούνιο του 2025, σε αγώνα με την εθνική Αλβανίας απέναντι στη Λετονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ενώ η προηγούμενη έγινε ακόμη πιο παλιά. Στη θητεία του στη Serie A με τη Λάτσιο, είχε αποκρούσει πέναλτι του Μπουμπακάρ σε αγώνα με τη Λέτσε τον Νοέμβριο του 2019, ενώ τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς είχε σταματήσει την εκτέλεση του Ντε Πολ της Ουντινέζε.

Πριν από αυτά, τον Οκτώβριο του 2017, είχε αποκρούσει το πέναλτι του Πάουλο Ντιμπάλα, συμβάλλοντας στη μεγάλη νίκη της Λάτσιο (2-1) επί της Γιουβέντους. Η πρώτη του απόκρουση είχε γίνει τον Απρίλιο του 2014, όταν απέκρουσε πέναλτι του Μπανγκού σε αγώνα της Λάτσιο με τη Φιορεντίνα για το Coppa Italia Primavera, σε μια νίκη με σκορ 4-2.

Αφού πλέον έσπασε το δικό του ρεκόρ πλέον κυνηγάει εκείνο του πάτερα του Φώτη, ο οποίος τη σεζόν 1998-99 είχε τέσσερις αποκρούσεις πέναλτι με τον Πανιώνιο. Εκείνη την εποχή είχε αποκρούσει πέναλτι των Γιώργου Νασιόπουλου (Καβάλα-Πανιώνιος 1-5), Παντελή Κουμπή (Εθνικός-Πανιώνιος 0-4), Ιεροκλή Στολτίδη (Ηρακλής-Πανιώνιος 2-0) και Πέρσι Ολιβάρες (Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 0-1).

Επιπλέον ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε ο Σπύρος Οικονομόπουλος τη σεζόν 1988-89, όπου είχε αποκρούσει και εκείνος τρία πέναλτι χαρίζοντας στην ΑΕΚ πολλά θετικά αποτελέσματα όντας καθοριστικός παράγοντας για να στεφθεί η Ένωση πρωταθλήτρια εκείνη την σεζόν.

Eurokinissi

Ακόμα και ο ίδιος του ο προπονητής μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Θωμά όχι μόνο με βάση την χθεσινή εμφάνιση αλλά γενικά για την εικόνα του στην διάρκεια της σεζόν.

«Ο Θωμάς είναι καταπληκτικός τερματοφύλακας. Έχει δείξει σταθερότητα ακόμα κι αν υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Είναι ένα από τα όπλα μας φέτος και το ότι έπιασε το πέναλτι είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ήρεμος και έκανε τη δουλειά του. Στα τελευταία 15 λεπτά έτρεχε να κάνει τα πάντα, τα κόρνερ, τα πλάγια άουτ και να κάνει ευκαιρίες. Το build up πρέπει να γίνεται ήρεμα αλλιώς κινδυνεύεις να κάνεις λάθη όπως στα πρώτα λεπτά. Δεν συμφωνώ με τις κάρτες, εγώ είδα μια ομάδα που ήθελε να παίξει μπάλα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης.

Δεν είναι όμως μόνο τα πέναλτι που έχουν εκτοξεύσει την χρονιά του, αλλά γενικότερα η συνολική του παρουσία κάτω από τα δοκάρια. Από το καλοκαίρι και το παιχνίδι με την Αντερλεχτ, όπου ουσιαστικά πέρασε την ΑΕΚ στους ομίλους του Conference League με την εμφάνιση που έκανε στο Βέλγιο, μέχρι και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και την εξαιρετική επέμβαση στο πλάσε του Ροντινέι κάνουν τον Στρακόσα ίσως τον καλύτερο και πιο επιδραστικό τερματοφύλακα της φετινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Έχοντας πλέον αφήσει πίσω του την περσινή σεζόν και με την στήριξη του κλαμπ, του κόσμου και του προπονητή του είναι έτοιμος να οδηγήσει την ΑΕΚ σε πολλές επιτυχίες.