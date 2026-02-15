ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0: «Κουλούρια» στο ντέρμπι των Δικεφάλων και... φωτιά στη «μάχη» του τίτλου

«Λευκή» ισοπαλία στο ντέρμπι Δικεφάλων της 21ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ «κόλλησαν» στο μηδέν στη Τούμπα, μοιράστηκαν από έναν βαθμό και η κούρσα τίτλου του πρωταθλήματος παρέμεινε αμετάβλητη. Οι «ασπρόμαυροι» έχασαν μοναδική ευκαιρία να προηγηθούν με το πέναλτι του Γιακουμάκη στο 12', ο Στρακόσα όμως είχε απάντηση και έσωσε την Ένωση, που στο 94' έχασε την δική της μεγάλη ευκαιρία με τον Γιόβιτς να σημαδεύει το δοκάρι του Παβλένκα!

Με την ισοπαλία η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 49 βαθμούς, την ώρα που ο ΠΑΟΚ είναι στην 3η θέση με 46 βαθμούς, έχοντας «χρωστούμενο» το παιχνίδι απέναντι στη Κηφισιά από την 18η αγωνιστική.

Το ματς

Με την συμπλήρωση δέκα λεπτών και έπειτα από την εξαιρετική συνεργασία Ζαφείρη-Τάισον, ο πρώτος κέρδισε πέναλτι από τον Μουκουντί για πάτημα χαμηλά. Ο Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση στο 12', ο Στρακόσα όμως κατάφερε να πιάσει το πέναλτι, διατηρώντας το μηδέν. Ο ΠΑΟΚ πατούσε καλύτερα στο πρώτο εικοσάλεπτο, δημιουργώντας προβλήματα στην ΑΕΚ με την πίεση ψηλά, η οποία έφερνε εύκολα λάθη και προβλήματα στην άμυνα.

Eurokinissi

Η Ένωση ισορρόπησε την εικόνα της αναμέτρησης και προσπάθησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να απειλήσει τον Παβλένκα, χωρίς να δημιουργήσει σημαντικό κίνδυνο για την εστία του τερματοφύλακα των «ασπρόμαυρων». Η μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας του Νίκολιτς ήρθε στο 40'. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή, έκανε ένα δυνατό σουτ που βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε άουτ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μαρίν έγινε κάτοχος της μπάλας μετά την κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κοϊτά, εκτέλεσε με το αριστερό χωρίς να σημαδέψει εστία.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τελική προσπάθεια των γηπεδούχων με τον Ζίβκοβιτς στο 48'. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έπαιξε το ένα-δύο με τον Ζαφείρη, εκτέλεσε με φάλτσο αρκετά άστοχα. Δύο λεπτά αργότερα, ο Γιόβιτς στα όρια της περιοχής έκανε ένα υπέροχο πλασέ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

Οι γηπεδούχοι έψαξαν το γκολ σε μια γρήγορη μετάβαση με τον Τάισον, η μπάλα στρώθηκε στον Οζντόεφ και αυτός από καλή θέση στην περιοχή δεν έπιασε καλά το σουτ. Η απάντηση της Ένωσης στο 78' ήρθε σε μια κόντρα επίθεση που ξεκίνησε ο Κοϊτά και ολοκλήρωσε πολύ άστοχα ο Γιόβιτς με το αριστερό.

Eurokinissi

Στο 87ο λεπτό ο ΠΑΟΚ έχασε μοναδική ευκαιρία να πάρει τη νίκη. Ο Μπάμπα από τα αριστερά έβγαλε μια γλυκιά σέντρα, ο Καμαρά έπιασε μια κεφαλιά ανενόχλητος και έξυσε το δοκάρι του Στρακόσα. Η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ στο 90+4', με τον Γιόβιτς από την μικρή περιοχή να πιάνει την κεφαλιά μετά την σέντρα του Λιούμπισιτς και να σημαδεύει το δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (Οζντόεφ 52'), Ζαφείρης (Mpi;anko 86'), Χατσίδης (Καμαρά 52'), Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (Βίντα 64'), Πήλιος (Πενράις 79'), Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά (Λιούμπισιτς 79'), Γκατσίνοβιτς (Κουτέσα 64'), Βάργκα (Ζίνι 90+2'), Γιόβιτς