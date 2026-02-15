Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2: Πρώτη ισοπαλία για τους Κρητικούς μετά από 20 αγωνιστικές

Η Κηφισιά έδειξε χαρακτήρα, επιστρέφοντας από το εις βάρος της 0-2 για να αποσπάσει την ισοπαλία 2-2 απέναντι στον ΟΦΗ στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Κρητικοί μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν νωρίς με Ανδρούτσο και Φούντα, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, μείωσαν με τον Αμανί και βρήκαν την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος με τον Θεοδωρίδη.

Έτσι, ο ΟΦΗ πήρε την πρώτη του ισοπαλία στη σεζόν, λίγες ημέρες μετά την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου, ενώ η Κηφισιά πρόσθεσε έναν πολύτιμο βαθμό στη μάχη της βαθμολογίας, σε ένα ματς με ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν.

Το ματς

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατά και βρήκε γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 4’, όταν ο Ανδρούτσος κινήθηκε σωστά στον χώρο, πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ έκανε το 0-1. Οι Κρητικοί συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο 8’ διπλασίασαν τα τέρματά τους, με τον Φούντα να σκοράρει εξ επαφής έπειτα από γύρισμα του Αθανασίου, ο οποίος έβγαλε δεύτερη προσωπική ασίστ σε δύο ματς με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Η Κηφισιά δεν κατέρρευσε, ανέβασε ρυθμό και στο 19’ μπήκε ξανά στο παιχνίδι, με το σουτ του Αμανί εκτός περιοχής να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-2. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και στο 39’ άγγιξαν το γκολ, όμως το τελείωμα του Πόμπο πέρασε άουτ, με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται με τον ΟΦΗ μπροστά στο σκορ.

Σχεδόν σε ολόκληρο το δεύτερο μέρος η Κηφισιά ήταν εκείνη που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, βρίσκοντας καλές στιγμές και πιέζοντας συνεχώς για την ισοφάριση. Τελικά τη βρήκε στο 74’.



Ο Πόμπο, με μαγική κάθετη πάσα, έβγαλε τον Νουνέλι σε θέση βολής. Εκείνος πάτησε περιοχή και σούταρε στο δοκάρι, με τον Θεοδωρίδη να ακολουθεί τη φάση και στην επαναφορά να σπρώχνει την μπάλα σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο) : Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Έμπο (46′ Πέρεθ), Μαϊντάνα (45+3′ Λαρουσί), Σόουζα, Πόμπο, Αντονίσε (71′ Μπένι), Αμανί (71′ Χριστόπουλος), Νάνελε, Μίγιτς (46′ Θεοδωρίδης)

ΟΦΗ(Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (68′ Γκονθάλεθ), Κανελλόπουλος (81′ Βούκοτιτς), Νους, Φούντας (681′ Ρομάνο), Ισέκα (69′ Θεοδοσουλάκης)