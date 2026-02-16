ΟΦΗ: Χωρίς κόσμο κόντρα στον Παναθηναϊκό - Τιμωρία μιας αγωνιστικής λόγω Λιβαδειάς

Σε άδειες εξέδρες θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό την προσεχή Κυριακή (22/2) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) επέβαλε στους Κρητικούς ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, εξαιτίας των όσων έλαβαν χώρα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον Λεβαδειακό. Η απόφαση αυτή στερεί από την ομάδα του Ηρακλείου την παρουσία του κόσμου της σε ένα καθοριστικό ματς στο Παγκρήτιο, καθώς η oμάδα του Χρήστου Κόντη παλεύει για την είσοδο στα play off 5-8.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας,

β) την Έκθεση του Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) την Έκθεση του Παρατηρητή της ΔΕΑΒ και κυρίως

δ) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας του γηπέδου,

από τα οποία προκύπτει ότι μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 11/02/2026, στο Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», για το Κύπελλο Ελλάδος, περιόδου 2025/2026, που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΟΦΗ, από τη θύρα 4, εκσφενδόνισαν προς τους πανηγυρίζοντες ποδοσφαιριστές, παράγοντες και στους λιγοστούς φιλάθλους της ομάδας τους, που είχαν στο μεταξύ εισέλθει στον περιβάλλοντα χώρο (ταρτάν), ένα (1) πλαστικό μπουκάλι έμφορτο ύδατος καθώς και τρία (3) πλαστικά καθίσματα που αποξήλωσαν ολόκληρα από την κερκίδα, χωρίς ωστόσο από τύχη να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 6/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Σημειώνεται ότι η εφαρμοστέα διάταξη του άρθρου 1Α παρ.1 του ν. 4326/2015, καταφάσκεται και η προβλεπόμενη σ΄ αυτή κύρωση επιβάλλεται, ανεξαρτήτως του εάν τα ριφθέντα αντικείμενα στόχευαν ή όχι αντιπάλους ή φίλα προσκείμενα προς τους ρίπτοντες πρόσωπα, αρκούντος του γεγονότος ότι αυτά ήταν πρόσφορα να προκαλέσουν σωματικές βλάβες».