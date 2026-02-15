Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ισοπαλία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Δείτε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

Η δράση της Stoiximan Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (15/2), με το ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ «κόλλησαν» στο μηδέν στη Τούμπα, μοιράστηκαν από έναν βαθμό και η κούρσα τίτλου του πρωταθλήματος παρέμεινε αμετάβλητη.

Με την ισοπαλία η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 49 βαθμούς, την ώρα που ο ΠΑΟΚ είναι στην 3η θέση με 46 βαθμούς, έχοντας «χρωστούμενο» το παιχνίδι απέναντι στη Κηφισιά από την 18η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής

Σάββατο 14/2

  • Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 3-1
  • Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
  • Βόλος - Άρης 1-1

Κυριακή 15/2

  • Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
  • Παναθηναϊκός - ΑΕΛ (σε εξέλιξη)

Δευτέρα 16/2

  • Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 18:00

Η βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

