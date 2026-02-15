Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ισοπαλία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Δείτε αναλυτικά πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
Η δράση της Stoiximan Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (15/2), με το ντέρμπι Δικεφάλων στην Τούμπα να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ «κόλλησαν» στο μηδέν στη Τούμπα, μοιράστηκαν από έναν βαθμό και η κούρσα τίτλου του πρωταθλήματος παρέμεινε αμετάβλητη.
Με την ισοπαλία η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 49 βαθμούς, την ώρα που ο ΠΑΟΚ είναι στην 3η θέση με 46 βαθμούς, έχοντας «χρωστούμενο» το παιχνίδι απέναντι στη Κηφισιά από την 18η αγωνιστική.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της αγωνιστικής
Σάββατο 14/2
- Παναιτωλικός - Αστέρας AKTOR 3-1
- Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0
- Βόλος - Άρης 1-1
Κυριακή 15/2
- Κηφισιά - ΟΦΗ 2-2
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0
- Παναθηναϊκός - ΑΕΛ (σε εξέλιξη)
Δευτέρα 16/2
- Ατρόμητος - Πανσερραϊκός 18:00