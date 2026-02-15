Ολυμπιακός: Ξύπνησαν μνήμες... 2017 - Η τελευταία φορά που έμεινε «άσφαιρος» για δυο σερί ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την οργανωμένη άμυνα του Λεβαδειακού, αναλώθηκαν σε πληθώρα γεμισμάτων από τα άκρα χωρίς αντίκρισμα και δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις λίγες καθαρές ευκαιρίες που δημιούργησαν, με το τελικό σκορ να γράφει 0-0.



Η ισοπαλία αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό εντείνοντας τον προβληματισμό, αφού κι εκεί, η ομάδα του Ολυμπιακού δε σκόραρε. Κάτι που είχε να συμβεί από το μακρινό...2017.



Η ΑΕΚ, ο Πανιώνιος και το κακό που... τρίτωσε

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έμεινε «άσφαιρος» σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος είχε να συμβεί από το 2017.



Τότε, στις 19 Φεβρουαρίου, ηττήθηκε εκτός έδρας από την ΑΕΚ με 1-0, αδυνατώντας να βρει λύσεις απέναντι σε συμπαγή αμυντική λειτουργία. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 Φεβρουαρίου, γνώρισε νέα απώλεια βαθμών, αυτή τη φορά εντός έδρας από τον Πανιώνιο, σε ένα ματς όπου είχε την κατοχή, αλλά όχι την αποτελεσματικότητα. Μάλιστα, το αρνητικό σερί διευρύνθηκε στις 5 Μαρτίου με ήττα 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.



Η σύγκριση με εκείνη την περίοδο μόνο αδιάφορη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η επιθετική δυστοκία αποτελεί διαχρονικά «καμπανάκι» για μια ομάδα που στηρίζεται στην πίεση, την ένταση και την παραγωγή φάσεων.