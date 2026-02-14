Βόλος - Άρης 1-1: Μοιρασία στην Θεσσαλία με μοιραίο Χόνγκλα για τους φιλοξενούμενους

Ο Βόλος υποδέχτηκε τον Άρη στο Πανθεσσαλικό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες με 1-1 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Μοιραίος για τον Άρη ο Χόνγκλα ο οποίος έδωσε πέναλτι στους γηπεδούχους και αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα.

Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούμενους ο Κάργας στο 25ο λεπτό, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, μετά από σέντρα του Ντουντού. Στην επανάληψη, στο 53ο λεπτό, μετά από χέρι του Χόνγκλα ο Χουάνπι ισοφάρισε για τους Βολιώτες. Με αυτή την ισοπαλία ο Βόλος έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί του 2026, καθώς μέχρι και σήμερα είχε μόνο ήττες.

Η αναμέτρηση

Στο πρώτο ημίχρονο τα πρώτα λεπτά δεν είχε καμία φάση, με τις δυο ομάδες να κάνουν πολλά λάθη και να χάνουν την μπάλα εύκολα. Η πρώτη φάση ήταν και το πρώτο γκολ, όταν στο 25ο λεπτό ο Ντουντού σε μια αντεπίθεση ανέβηκε από τα αριστερά και σέντραρε, εκεί που ήταν μόνο ο Κάργας ο οποίος με μια στραβοκλωτσιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στην συνέχεια ο Βόλος προσπάθησε να απειλήσει, επι των πλείστων με μακρινά σουτ που δεν είχαν καμία τύχη καθώς είτε χτυπούσαν πάνω στα σώματα είτε κατέληγαν έξω, είτε με σέντρες που μπλόκαρε εύκολα ο Αθανασιάδης.

Eurokinissi

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στην επανάληψη και στο 50' κέρδισαν πέναλτι μετά από χέρι του Χόνγκλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Χουάνπι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη και ισοφάρισε για τους Βολιώτες. Τα πράγματα όμως ζόρισαν κι άλλο για τον Άρη. Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Χόνγκλα, καθώς μετά το πέναλτι, είχε αντικρίσει την κίτρινη κάρτα, και στο 54' μετά από ένα δυνατό φάουλ αντίκρισε και δεύτερη, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες. Οι Θεσσαλοί πήγαν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική τους υπεροχή άμεσα, καθώς στο 59' δυνατό σουτ του Φερνάντες πέρασε λίγο άουτ. Οι φιλοξενούμενοι κλείστηκαν πίσω, ενώ οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν και απειλούσαν κυρίως με τον Ουρτάδο χωρίς να καταφέρουν να βρουν στόχο. Στο 83' ο Βόλος είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει προβάδισμα, όμως το τεχνικό πλασέ του Λάμπρου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 93' ο Αθανασιάδης αποκρούει σωτήρια δυνατό σουτ του Γκονζάλες και κρατάει τον Άρη όρθιο.

Συνθέσεις:

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα(Αμπάντα 72’), Κόμπα(Μπουζούκης 46’), Γρόσδης, Φερνάντες, Ανιόρ(Ματίας Γκονζάλες 73’), Λάμπρου, Μακνί(Ουρτάδο 60’)

Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Λίσμαν, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ(Γκαρέ 46’), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν(Καντεβέρε 77’), Πέρεζ(Δώνης 46’), Ντούντου(Αλφαρέλα 46’), Κουαμέ(Ρόουζ 60’)