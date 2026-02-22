Σπορ Ποδόσφαιρο Μανόλο Χιμένεθ Άρης Super League 1

Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά

Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί παρελθόν από τον Άρη μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα στη Stoiximan Super League.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Μανόλο Χιμένεθ. Ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τις εξελίξεις να «τρέχουν» αμέσως μετά το τελευταίο αποτέλεσμα.

Η εντός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League άφησε τους «κιτρινόμαυρους» στην 6η θέση με 27 βαθμούς, φέρνοντας έντονο προβληματισμό. Ήταν μάλιστα η 10η φετινή ισοπαλία για τον Άρη, στοιχείο που βάρυνε στην τελική απόφαση.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ και επιστρέφει άμεσα, επικοινώνησε με τον τεχνικό διευθυντή Ρουμπέν Ρέγες. Οι δύο άνδρες αποφάσισαν με συνοπτικές διαδικασίες πως η ομάδα χρειάζεται «ηλεκτροσόκ», όσο υπάρχουν ακόμη μαθηματικές ελπίδες για την 5η θέση.

Ο Άρης μπαίνει πλέον σε διαδικασία αναζήτησης νέου προπονητή, με στόχο να αλλάξει το κλίμα και να εξαντλήσει τις πιθανότητές του στο φινάλε της σεζόν.

