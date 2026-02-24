Άρης: Οι λόγοι που ο Μανόλο Χιμένεθ οδηγήθηκε στην έξοδο από το «Κλεάνθης Βικελίδης»

Η απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ από την τεχνική ηγεσία του Άρη ήρθε ως φυσικό επακόλουθο, καθώς ο Ισπανός δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει το πλάνο και την επιλογή των Θεόδωρου Καρυπίδη και Ρουμπέν Ρέγες να του εμπιστευτούν το τιμόνι, μετά τη φυγή του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους Θεσσαλονικείς μετά από ένα εξάμηνο, καθώς η ισοπαλία με την Κηφισιά (1-1), όπως όλα δείχνουν ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι του στον πάγκο των «κίτρινων», με τον Μιχάλη Γρηγορίου να βρίσκεται προ των πυλών.

Οι «απογοητευτικοί» αριθμοί του Ισπανού

Η αποτυχία του εγχειρήματος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη γλώσσα των αριθμών, οι οποίοι υπήρξαν αμείλικτοι για τον Ισπανό προπονητή. Σε 22 αναμετρήσεις, ο Άρης παρουσίασε μια ανησυχητική επιθετική δυστοκία, έχοντας τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στο πρωτάθλημα, με μόλις 19 γκολ ενεργητικό, πάνω μόνο από τον ουραγό Πανσερραϊκό των 14 γκολ.

Παράλληλα, η έδρα του Άρη έπαψε να αποτελεί το παραδοσιακό του «κάστρο». Με μόλις μία νίκη και οκτώ ισοπαλίες εντός έδρας, ο Άρης κατέγραψε τη χειρότερη του συγκομιδή από όταν ανέβηκε στην πρώτη εθνική, με μόλις δύο εντός έδρας νίκες σε 22 αγωνιστικές, ενώ ο συνολικός απολογισμός των 25 βαθμών (συγκομιδή μόλις 41% των διεκδικούμενων πόντων) δεν άφησε περιθώρια.

Οι συνολικά, εννέα νίκες, πέντε στο πρωτάθλημα και τέσσερις στο Κύπελλο συνέθεσαν ένα σκηνικό που καθιστούσε το «διαζύγιο» τη μόνη λύση για την αλλαγή του κλίματος στον σύλλογο, αλλά και των αποδυτηρίων, τα οποία , όπως είναι γνωστό, είχε καιρό χάσει.