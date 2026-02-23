Βαθμολογία Super League: Πρώτη η ΑΕΚ στον δεύτερο γύρο - Που βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Ο β' γύρος της Stoiximan Super League έχει φέρει ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας, αφού η ΑΕΚ, που στο τέλος του α' γύρου ήταν τρίτη, βρίσκεται στην πρώτη θέση, διατηρώντας απόσταση δύο βαθμών από τον πρωταθλητή χειμώνα Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο τέλος του α' γύρου βρισκόταν στη δεύτερη θέση, υποχώρησε στην τρίτη θέση. Οι Θεσσαλονικείς έχουν παιχνίδι λιγότερο βρίσκονται σε απόσταση... βολής, καθώς σε περίπτωση που κερδίσουν την Κηφισιά, θα ισοβαθμούν με τον Ολυμπιακό και θα απέχουν μόλις δύο βαθμούς από την κορυφή.

Τέταρτος ο Ολυμπιακός του Champions League

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τέλος του α' γύρου βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 34 βαθμούς, έχει εξασφαλίσει μόλις 16 βαθμούς σε 9 αγωνιστικές του β' γύρου και εντοπίζεται στην τέταρτη θέσης της σχετικής κατάταξης.

Αν συνυπολογίσουμε, δε πως ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο, σε περίπτωση που οι «ασπρόμαυροι» επικρατήσουν της Κηφισιάς, ο Ολυμπιακός θα υποχωρήσει στην πέμπτη θέση της λίστας με τις ομάδες που εξασφάλισαν τους περισσότερους βαθμούς στον β' γύρο.

Η φόρμα αυτή, βέβαια δεν είναι αδικαιολόγητη. Ανάμεσα σε αυτές τις 9 αγωνιστικές μεσολάβησαν οι υποχρεώσεις της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στο Champions League.

Οι βαθμοί του Ολυμπιακού στο β' γύρο

Εντύπωση προκαλεί, βέβαια το γεγονός πως παρά τις απώλειες βαθμών, η ομάδα του Πειραιά παραμένει πολύ κοντά στην πρώτη θέση. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει 8 διαθέσιμους βαθμούς από τις ισοπαλίες με τον Άρη, την Κηφισιά, την ΑΕΚ και το Λεβαδειακό, καθώς και 3 βαθμούς από την ήττα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» εναντίον του Παναθηναϊκού.

Αν εξαιρέσουμε την ισοπαλία με το «τριφύλλι» στο γήπεδο της Λεωφόρου, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε κερδίσει στον α' γύρο όλες τις ομάδες, που της στέρησαν βαθμούς στον επαναληπτικό αγώνα του β' γύρου.

Τι έκαναν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει συνολικά 21 βαθμούς σε 9 αγωνιστικές και βρίσκεται τόσο στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, όσο και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχασε μόλις 6 από τους 27 διαθέσιμους βαθμούς, στις ισοπαλίες εναντίον του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος, έχει δώσει 8 αγώνες για τον β' γύρο. Έχει κερδίσει 15 βαθμούς από τους συνολικά διαθέσιμους 24, καταγράφοντας απώλειες βαθμών εναντίον του Ατρομήτου, της ΑΕΛ Novibet, της ΑΕΚ και του Άρη. Αν υποθέσουμε πως θα κερδίσει το παιχνίδι με την Κηφισιά, τότε θα βρεθεί στη δεύτερη θέση της λίστας με τους περισσότερους κερδισμένους βαθμούς στον β' γύρο.

Η «μάχη Ευρώπης» του βελτιωμένου Παναθηναϊκού

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό στην κατάταξη με τους κερδισμένους βαθμούς στον β' γύρο της Super League. Το «τριφύλλι» έχει εξασφαλίσει συνολικά 17 από τους 27 διαθέσιμους βαθμούς, χάνοντας πόντους εναντίον της ΑΕΛ Novibet, του Ατρομήτου, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» εμφανίζονται βελτιωμένοι όσον αφορά τη βαθμολογική συγκομιδή και σε περίπτωση που εξασφαλίσουν τουλάχιστον 6 βαθμούς στα 4 εναπομείναντα παιχνίδια του β' γύρου (ακόμη και αν κερδίσουν τον εξ αναβολής αγώνα εναντίον του ΟΦΗ για την 1η αγωνιστική), θα κατορθώσουν να μαζέψουν περισσότερους βαθμούς από τον α' γύρο.

Ο Λεβαδειακός και ο Άρης

Ο Λεβαδειακός έχει, επίσης μαζέψει 17 βαθμούς σε 9 παιχνίδια. Βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, που εξασφαλίζει την έξοδο στην Ευρώπη και απέχει 3 βαθμούς από τον πέμπτο Παναθηναϊκό, που έχει δώσει παιχνίδι λιγότερο.

Ο Άρης, ο οποίος προχώρησε σε αλλαγή του προπονητή, μετά από την αποχώρηση του Μανόλο Χιμένεθ, έχει μαζέψει μέχρι στιγμής 12 βαθμούς σε 9 αγωνιστικές και βρίσκεται στην 8η θέση της συνολικής βαθμολογίας.

Ποιοι βελτιώθηκαν περισσότερο

Πέραν των ομάδων που παρέμειναν σταθερές, βέβαια, υπάρχουν ομάδες που στον β' γύρο κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, συλλέγοντας περισσότερους πόντους από ότι στον α' γύρο.

Ο ΟΦΗ, από τη στιγμή που ανέλαβε τον πάγκο της ομάδας ο Χρήστος Κόντης, έχει διαγράψει μία εντυπωσιακή πορεία. Πέραν της πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, οι Κρητικοί έχουν εξασφαλίσει στον β' γύρο του πρωταθλήματος, όσους βαθμούς έχει μαζέψει ο δεύτερος στην κατάταξη Ολυμπιακός!

Αντίστοιχα, ο Ατρόμητος του προπονητή Κερκέζ, έχει συλλέξει στον β' γύρο 15 βαθμούς, όσους δηλαδή και ο τρίτος στη βαθμολογία ΠΑΟΚ.

Επίσης, η Λάρισα του Παντελίδη παρουσιάζει αξιόλογη πρόοδο και με 13 βαθμούς σε 9 παιχνίδια, θα παλέψει μέχρι τέλους για να μπει στην οκτάδα.

Οι απογοητεύσεις του β' γύρου

Ο Παναιτωλικός, μπορεί να ξεκίνησε καλά τον β' γύρο, κερδίζοντας την ΑΕΛ Novibet και τον Αστέρα Τρίπολης AKTOR, όμως στη συνέχεια ηττήθηκε 6 συνεχόμενες φορές και οδηγήθηκε στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι-άουτ.

Απογοητεύει, επίσης, η βαθμολογική συγκομιδή του ΝΠΣ Βόλος. Οι Θεσσαλοί στο τέλος του α' γύρου ισοβαθμούσαν με το Λεβαδειακό και ονειρεύονταν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όμως με 4 βαθμούς σε 9 αγώνες, έπεσαν στην 7η θέση.

Τον ίδιο αριθμό βαθμών μάζεψε και ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR, ο οποίος βρίσκεται στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Κηφισιά, η οποία αποδυναμώθηκε μετά την πώληση Τεττέη και Παντελίδη, μάζεψε μόλις 5 βαθμούς σε 8 παιχνίδια του β' γύρου. Τον α' γύρο είχε 16 βαθμούς και βρισκόταν στις θέσεις πλέι οφ 5-8, όμως πλέον όλα δείχνουν πως θα παλέψει για την παραμονή της στην κατηγορία.

Τέλος, ο Πανσερραϊκός, ο ουραγός της βαθμολογίας, είναι στη 10η θέση των ομάδων με τους περισσότερους βαθμούς στον β' γύρο, όμως ο τραγικός πρώτος γύρος δεν του επιτρέπει να ονειρεύεται με ρεαλιστικούς όρους το... θαύμα της σωτηρίας.

Η βαθμολογία του α' γύρου

Ολυμπιακός, 34β ΠΑΟΚ, 32β ΑΕΚ, 31β Λεβαδειακός, 22β ΝΠΣ Βόλος, 22β Παναθηναϊκός, 19β (παιχνίδι λιγότερο) Άρης, 16β Κηφισιά, 16β Παναιτωλικός, 15β Αστέρας Τρίπολης AKTOR, 12β Ατρόμητος, 9β ΟΦΗ, 9β (παιχνίδι λιγότερο) ΑΕΛ Novibet, 8β Πανσερραϊκός, 5β

Η βαθμολογία του β' γύρου