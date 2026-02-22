ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0: Η Ένωση φιλοδώρησε με... τεσσάρα τους Βοιωτούς και σκαρφάλωσε στην κορυφή

Πάτησε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας η καταιγιστική ΑΕΚ. Η Ένωση επιβλήθηκε με 4-0 του Λεβαδειακού στην άδεια Allwyn Arena και ολοκλήρωσε την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League στην πρώτη θέση της λίγκας. Ο Μουκουντί άνοιξε το σκορ μόλις στο 5', με τα γκολ των Γιόβιτς (49'), Μάνταλού (59') και Μαρίν (68') να σημειώνονται στο δεύτερο μέρος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε την ομάδα του να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλο το παιχνίδι, την ώρα που ο Νίκος Παπαδόπουλος υπέστη την πιο βαριά του ήττα από την ημέρα που ανέλαβε τους Βοιωτούς.

Το ματς

Ακριβώς στην συμπλήρωση του πρώτου πενταλέπτου της αναμέτρησης, η ΑΕΚ πήρε κεφάλι στο σκορ. Ο Μαρίν εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ μερικά μέτρα έξω από την περιοχή του Λοντίγκιν, ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ για την Ένωση. Δύο λεπτά αργότερα οι «κιτρινόμαυροι» σπατάλησαν μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσουν άμεσα το προβάδισμα τους, με τον Γιόβιτς σε θέση τετ-α-τετ (μετά το κλέψιμο και την κάθετη του Γκεοργκίεφ) να στέλνει άουτ την μπάλα.

Eurokinissi

Ο Σέρβος απείλησε ξανά στο 11' με ένα τεχνικό πλασέ στα όρια της αντίπαλης περιοχής, υποχρεώνοντας τον Λοντίγκιν να επέμβει παραχωρώντας κόρνερ στην ΑΕΚ. Ο Λεβαδειακός άρχισε να βρίσκει τα πατήματα του στον αγωνιστικό χώρο και στο 24' έπειτα από κλέψιμο ψηλά στον Μάριν, ο Μπάλτζι ανάγκασε τον Στρακόσα να επέμβει στο συρτό σουτ του Αργεντίνου για να κρατήσει το μηδέν. Οι Βοιωτοί βρήκαν δίχτυα στο 31ο λεπτό, όταν ο Πεντρόζο κινούμενος στην πλάτη της άμυνας κατάφερε από πολύ δύσκολη γωνία να σκοράρει. Έπειτα από υπόδειξη του βοηθού και επιβεβαίωση του VAR, το τέρμα δεν μέτρησε λόγω αντικανονικής θέσης του σκόρερ.

Η ΑΕΚ άρχισε το δεύτερο μέρος με το πόδι... κολλημένο στο γκάζι. Ο Μάνταλος έπαιξε κάθετα για τον Γιόβιτς, αυτός βρέθηκε σε θέση βολής και στο 49' έγραψε το 2-0 με ένα εξαιρετικό πλασέ. Στο 57' ο Σέρβος συνεργάστηκε με τον Λιούμπισιτς που με ένα μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν, το γκολ όμως δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ του Πήλιου στην αρχή της φάσης. Δύο λεπτά αργότερα, ο Μάνταλος άδειασε με συνεχόμενες προσποιήσεις δύο και τρεις αμυντικούς και με ένα απίθανο τελείωμα στη κλειστή γωνία του Λοντίγκιν πρόσθεσε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ.

Eurokinissi

Στο 68' ο Μαρίν με την σειρά του εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Λιούμπισιτς και έγραψε το 4-0 υπέρ της Ένωσης. Το τελευταίο διάστημα του αγώνα απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμα της, ο Λεβαδειακός έψαξε σε μερικές περιπτώσεις το γκολ της τιμής με το σκορ να μην αλλάζει ως τη λήξη της αναμέτρησης.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Γκεορκίεβ, Μαρίν (Περέιρα 81'), Μάνταλος (Ζοάο Μάριο 73'), Πινέδα, Λιούμπιτσιτς (Γκατσίνοβιτς 73'), Γιόβιτς (Ζίνι 81'), Βάργκα (Ελίασον 85')

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Κορνέζος (Φίλων 73'), Μάνγκνουσον, Βήχος, Χάνα (Νίκας 46'), Κωστή (Λαμαράνα 73'), Τσόκαϊ, Μπάλτζι, Βέρμπιτς (Γκούμας 13'), Πεντρόσο (Οζέγκοβιτς 85')