Η βαθμολογία της Super League και το πρόγραμμα των πρώτων πέντε ως τη λήξη της κανονικής διάρκειας

Πλούσια ήταν η δράση στην 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League την Κυριακή (22/2). Η ΑΕΚ έκανε δήλωση τίτλου απέναντι στον Λεβαδειακό (4-0) και εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ στη Λάρισα (1-1), επιστρέφοντας έτσι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα από την Κρήτη επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ, μειώνοντας την απόσταση από την τετράδα και τον Λεβαδειακό.

Δείτε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, το πρόγραμμα των πρώτων πέντε του βαθμολογικού πίνακα και την βαθμολογία του πρωταθλήματος, σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στη κανονική διάρκεια της σεζόν.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο (21/2)

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 1-2

Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0

Κυριακή (22/2)

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2

Πανσερραϊκός - Βόλος 2-1

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1

Άρης - Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0

Το πρόγραμμα των πρώτων πέντε της βαθμολογίας μέχρι το τέλος

Ολυμπιακός

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1/3, 16:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 8/3, 21:00

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 14/3, 17:00

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 22/3, 19:00

ΑΕΚ

Βόλος - ΑΕΚ 1/3, 17:30

ΑΕΚ - ΑΕΛ 7/3, 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 15/3, 19:30

ΑΕΚ - Κηφισιά 22/3, 19:00

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 1/3, 19:00

Κηφισιά - ΠΑΟΚ 4/3, 20:00

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 8/3, 21:00

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 15/3, 18:00

Βόλος - ΠΑΟΚ 22/3, 19:00

Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - Άρης 1/3, 20:00

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 4/3, 18:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 8/3, 19:00

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 15/3, 21:00

Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 22/3, 19:00

Λεβαδειακός

Κηφισιά - Λεβαδειακός 22/2, 20:00

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός 8/3, 19:00

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 15/3, 18:00

Λεβαδειακός - Ατρόμητος 22/3, 19:00

Η βαθμολογία