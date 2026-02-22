ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1: Το βυσσινί άλογο «βρυχήθηκε» και προσγείωσε τον Δικέφαλο

Σε... δήμιο των μεγάλων αρχίζει να εξελίσσεται η ΑΕΛ Novibet στην έδρα της στη Λάρισα! Μετά τις ισοπαλίες με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην AEL FC Arena και τον υπερπολύτιμο βαθμό κόντρα στους «πράσινους» στη Λεωφόρο, οι βυσσινί αναδείχτηκαν ισόπαλοι (1-1) με τον ΠΑΟΚ στην 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το ματς

Το πρώτο δεκάλεπτο κύλισε ουσιαστικά χωρίς σημαντικές ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο της μπάλας, την ώρα που η ΑΕΛ έκλεινε τους χώρους και «διάβαζε» το παιχνίδι των φιλοξενούμενων. Στο 14' ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης, στη πρώτη μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησε. Ο Γιακουμάκης κινήθηκε από τα αριστερά ως εξτρέμ, έβγαλε το παράλληλο γύρισμα στον Χατσίδη και αυτός με προβολή έβαλε σε θέση οδηγού τον ΠΑΟΚ.

Ο Χατσίδης πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε/Eurokinissi

Παρά το γρήγορο γκολ η ΑΕΛ άρχισε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, κερδίζοντας μέτρα και αυξάνοντας την ένταση της στις μονομαχίες. Δύο λεπτά μετά την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μια ανάσα από το 0-2. Ο Ζίβκοβιτς από τα αριστερά τροφοδότησε τον Γιακουμάκη μέσα στη μικρή περιοχή, αυτός πλάσαρε με την μια και έστειλε πάνω από την εστία του Αναγνωστόπουλου την μπάλα.

Το παιχνίδι απέκτησε καλό ρυθμό και αυτό δημιούργησε πολλές σημαντικές προϋποθέσεις για γκολ. Στο 37' ο Γιακουμάκης στα όρια της περιοχής έκανε ένα πλασέ που πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΛ πάτησε την περιοχή του Παβλένκα με τον Τούπτα, αυτος βρήκε τον Σίστο ο οποίος με βολέ «έγλειψε» το κάθετο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ.

Το πρώτο τέταρτο της επανάληψης δεν συνοδεύτηκε από κάποια μεγάλη ευκαιρία. Στο 62ο λεπτό η ΑΕΛ βρήκε γκολ ισοφάρισης με τον Σαγάλ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση φάουλ του Κακουτά και με ένα άψογο βολέ έφερε στα ίσα το παιχνίδι.

Ο Σαγάλ έκανε το 1-1 στο ΑΕΛ - ΠΑΟΚ/Eurokinissi

Στο 90+1' από το λάθος του Τσιφτσή ο Κακουτά βρέθηκε πρακτικά προ κενής εστίας στα όρια της περιοχής, πλάσαρε με το δεξί και έστειλε την μπάλα άουτ, σπαταλώντας μοναδική ευκαιρία να «κλέψει» το τρίποντο για τους βυσσινί. Στο 90+4' η ΑΕΛ κατάφερε να σκοράρει με τον Μούργο και το αυτογκόλ του Κένι, έπειτα από παρέμβαση του VAR το γκολ ακυρώθηκε για χέρι του παίκτη της Λάρισας πριν κάνει το γύρισμα.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγάλ, Σίστο (Κακουτά 59'), Τούπτα.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (Τσιφτσής 46'), Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεβ (Καμαρά 68'), Χατσίδης (Γερεμέγεφ 68'), Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.