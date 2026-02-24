ΠΑΟΚ: Ο αποδεκατισμένος «Δικέφαλος του Βορρά» στέλνει τα... μωρά του στο Βίγκο

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Θέλτα το βράδυ της Πέμπτης (26/2) στο Βίγκο με στόχο την πρόκριση μετα την ήττα στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να κάνει μια δύσκολη ανατροπή απέναντι σε μια καλή ισπανική ομάδα, και βρισκόμενος σε μια δύσκολη συγκηρία με πολλούς τραυματισούς.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θα έχει στην διάθεσή του τους τραυματίες Κωνσταντέλια, Μειτέ Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ, ενώ στο απουσιολόγιο προστέθηκαν και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που δέχτηκε κάρτα στην αναμέτρηση της Τούμπας και θα εκτίσει την ποινή του, αλλά και ο Τάισον ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στον γλουτό στο παιχνίδι με την Λάρισα.

Επομένως ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Γαλικία με δυο εξτρέμ, που μάλιστα δεν έχουν κλείσει καν τα 20 τους χρόνια, τον 17χρονο Μπέρδο και τον 19χρονο Χατσίδη. Στην αποστολή είναι και ο Ανέστης Μύθου, που θεωρείται έμπειρος μικρός πλέον καθώς έχει γράψει 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, σκοράροντας πέντε γκολ και σε αρκετά ματς ήταν κομβικός για τν δικέφαλο.

Ο Δημήτρης Χατσίδης / Eurokinissi

Με την απουσία του άτυχου Γίρι Παβλένκα, ο οποίος τραυματίστηκε άσχημα σε σύγκρουση στον αγώνα με την Λάρισα, τον βασικό στα ευρωπαϊκά ματς Αντώνη Τσιφτσή θα πλαισιώσουν οι Δημήτρης Μοναστηρλής και Βασίλης Νικολακούλης. Ο πρώτος έγραψε την πρώτη του συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση του κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο, και μάλιστα ήταν και ο ήρωας του παιχνιδιού καθώς απέκρουσε το πέναλτι του Καραμάνη και έδωσε την πρόκριση στους Θεσσαλονικείς, ενώ ο Νικολακούλης είναι δεύτερη φορά σε αποστολή της πρώτης ομάδας και είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β' καθώς έχει γράψει 13 συμμετοχές κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Ντάνι Πόνζ.

Πρώτη φορά σε αποστολή είναι ο Έντι Ντούνγκα. Ο 18χρονος αριστερός μπακ έκανε το ντεμπούτο του στις 14 Φεβρουαρίου για την β' ομάδα απέναντι στην Καβάλα καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Ντούνγκα είναι πρώτος σε ασίστ στην κ19 (7) και βρίσκεται δεύτερος πίσω από τον Στάθη Μπελέρη σε λεπτά συμμετοχής σε επίπεδο Super League K19 για τον ΠΑΟΚ.