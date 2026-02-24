ΠΑΟΚ: Ο αποδεκατισμένος «Δικέφαλος του Βορρά» στέλνει τα... μωρά του στο Βίγκο
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Βίγκο, χωρίς εννέα βασικούς ποδοσφαιριστές, και λογω των απουσιών ο Λουτσέσκου αναγκάζεται να επιστρετεύσει τα... παιδιά του.
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Θέλτα το βράδυ της Πέμπτης (26/2) στο Βίγκο με στόχο την πρόκριση μετα την ήττα στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να κάνει μια δύσκολη ανατροπή απέναντι σε μια καλή ισπανική ομάδα, και βρισκόμενος σε μια δύσκολη συγκηρία με πολλούς τραυματισούς.
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν θα έχει στην διάθεσή του τους τραυματίες Κωνσταντέλια, Μειτέ Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ, ενώ στο απουσιολόγιο προστέθηκαν και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που δέχτηκε κάρτα στην αναμέτρηση της Τούμπας και θα εκτίσει την ποινή του, αλλά και ο Τάισον ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στον γλουτό στο παιχνίδι με την Λάρισα.
Επομένως ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Γαλικία με δυο εξτρέμ, που μάλιστα δεν έχουν κλείσει καν τα 20 τους χρόνια, τον 17χρονο Μπέρδο και τον 19χρονο Χατσίδη. Στην αποστολή είναι και ο Ανέστης Μύθου, που θεωρείται έμπειρος μικρός πλέον καθώς έχει γράψει 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, σκοράροντας πέντε γκολ και σε αρκετά ματς ήταν κομβικός για τν δικέφαλο.
Με την απουσία του άτυχου Γίρι Παβλένκα, ο οποίος τραυματίστηκε άσχημα σε σύγκρουση στον αγώνα με την Λάρισα, τον βασικό στα ευρωπαϊκά ματς Αντώνη Τσιφτσή θα πλαισιώσουν οι Δημήτρης Μοναστηρλής και Βασίλης Νικολακούλης. Ο πρώτος έγραψε την πρώτη του συμμετοχή με τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση του κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο, και μάλιστα ήταν και ο ήρωας του παιχνιδιού καθώς απέκρουσε το πέναλτι του Καραμάνη και έδωσε την πρόκριση στους Θεσσαλονικείς, ενώ ο Νικολακούλης είναι δεύτερη φορά σε αποστολή της πρώτης ομάδας και είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β' καθώς έχει γράψει 13 συμμετοχές κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Ντάνι Πόνζ.
Πρώτη φορά σε αποστολή είναι ο Έντι Ντούνγκα. Ο 18χρονος αριστερός μπακ έκανε το ντεμπούτο του στις 14 Φεβρουαρίου για την β' ομάδα απέναντι στην Καβάλα καταγράφοντας την πρώτη του συμμετοχή σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Ντούνγκα είναι πρώτος σε ασίστ στην κ19 (7) και βρίσκεται δεύτερος πίσω από τον Στάθη Μπελέρη σε λεπτά συμμετοχής σε επίπεδο Super League K19 για τον ΠΑΟΚ.