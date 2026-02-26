Live η εκτός έδρας «μάχη» του ΠΑΟΚ απέναντι στη Θέλτα για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 22:00), με στόχο να ανατρέψει την κατάσταση, μετά την ήττα του με 2-1 στην Τούμπα, για τα playoffs του Europa League και να πάρει το εισιτήριο για τους «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές απουσίες μεσοεπιθετικά, αναζητώντας μια υπερβατική εμφάνιση απέναντι στους Ισπανούς.

Οι εντεκάδες

Θέλτα: Ράντου, Αλόνσο, Στάρφελτ, Ροντρίγκες, Ρουέδα, Ιλάι, Βεσίνο, Καρέιρα, Άσπας, Ιγκλέσιας, Σβέντμπεργκ

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Σάντσεθ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης

