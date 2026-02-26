Θέλτα - ΠΑΟΚ 1-0 : Ο «Δικέφαλος» λύγισε από τους ποιοτικότερους Ισπανούς

Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε το βράδυ της 26ης Φεβρουαρίου να κυνηγήσει τη μεγάλη ανατροπή στο Βίγκο απέναντι στη Θέλτα, για ένα εισιτήριο στη φάση των 16 του Europa League, έχοντας να διαχειριστεί το εις βάρος του 1-2 της Τούμπας αλλά και ένα πρωτοφανές κύμα απουσιών.

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε αλλά ηττήθηκε με 1-0, και συνολικό σκορ (3-1) αποχαιρετώντας την διοργάνωση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ταξίδεψε στην Ισπανία με «μισή» ομάδα, καθώς εκτός μάχης βρίσκονται κομβικοί παίκτες όπως οι Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς (τιμωρημένος), Ντεσπόντοφ, Πέλκας και Λόβρεν.

Οι Ισπανοί με ένα υπομονετικό πρώτο ημίχρονο κούρασαν τους φιλοξενούμενους και χρειάστηκαν μια φάση για να πληγώσουν τον ΠΑΟΚ.

Το πρώτο μοιρασμένο ημίχρονο στην Ισπανία

Στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, μια εκτέλεση φάουλ του Οζντόεφ είδε τον Γιάννη Μιχαηλίδη να πηδάει ψηλότερα από όλους και να στέλνει την κεφαλιά λίγο έξω από την εστία του Ρουμάνου γκολκίπερ της Θέλτα, Ράντου.

Στο 16ο λεπτό ο πιτσιρικάς του ΠΑΟΚ, Χατσίδης, ζάλισε τους αμυντικούς της Θέλτα και κέρδισε ένα κόρνερ. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ζαφείρης, όμως η κεφαλιά του Γιακουμάκη πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Ρουμάνου.

Eurokinissi/ Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει οδηγίες στους παίκτες του.

Στο 28΄ η ομάδα από την Γαλικία απείλησε για πρώτη φορά την εστία του Τσιφτσή, όταν ο Ιάγο Άσπας συνεργάστηκε με τον Βεσίνο, όμως το σουτ του τελευταίου από το ύψος της περιοχής πέρασε λίγο έξω από την εστία του ΠΑΟΚ.

Στο 42ο λεπτό μια γλυκιά εκτέλεση φάουλ των παικτών του ΠΑΟΚ είδε τον Μιχαηλίδη να σηκώνεται στον αέρα νικώντας τους αντιπάλους του και να στέλνει τη μπάλα στον Γιακουμάκη, όμως ο τερματοφύλακας της Θέλτα ήταν έτοιμος και μάζεψε τη μπάλα.

Η άψογη συνεργασία των Ισπανών και το 1-0 στο 63΄

Οι Ισπανοί μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο μέρος και έπειτα από μια ωραία συνεργασία, η μπάλα στρώθηκε στον επιθετικό Μπόρχα Ιγκλέσιας των 14 γκολ στη σεζόν, αναγκάζοντας τον Έλληνα γκολκίπερ του ΠΑΟΚ σε μια πολύ δύσκολη επέμβαση στην αριστερή γωνία.

Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι έκρυψαν τη μπάλα και την εμφάνισαν στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας με ένα απίστευτο τακουνάκι έβγαλε τον Σουηδό επιθετικό Σβέντμπεργκ στο σημείο του πέναλτι και με ένα ήρεμο ποιοτικό πλασέ νίκησε τον Αντώνη Τσιφτσή.

Eurokinissi/ Οι παίκτες της Θέλτα πανηγυρίζουν το 1-0

Το υπόλοιπο ματς κύλισε με τη Θέλτα να έχει τον πλήρη έλεγχο και να προσπαθεί έπειτα από ωραίες συνεργασίες να βάλει άλλο ένα γκολ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Θέλτα (Κλαούδιο Χιράλδεθ): Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο (Ντομίνγκεθ 89΄), Καρέιρα, Βεσίνο, Μορίμπα (Ρομάν 46΄), Ρουέντα, Ιάγο Άσπας (Γιουτγκλά 67΄), Σβέντμπεργκ (Ελαμπντελαουί 77΄) , Μπόρχα Ιγκλέσιας (Φερ Λόπεθ 77΄)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κέννι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (Καμαρά 64΄) , Ζαφείρης, Χατσίδης (Τέιλορ 73΄), Χόρχε Σάντσες, Γιακουμάκης (Γερεμέγιεφ 79΄)