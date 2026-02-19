ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2: Πάλεψε ο «Δικέφαλος» στο δεύτερο ημίχρονο, στην Ισπανία θα κριθεί η πρόκριση

ΠΑΟΚ και Θέλτα (1-2) αγωνίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για την πρώτη αναμέτρηση της ενδιάμεσης φάσης του Europa League στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κλήθηκε να διαχειριστεί ηχηρές απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή, μεταξύ άλλων αυτές των Κωνσταντέλια, Πέλκα, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ και Γιακουμάκη. Παράλληλα, ο Ρουμάνος τεχνικός είδε την ομάδα του από τις κερκίδες, λόγω της αποβολής του στον τελευταίο αγώνα με τη Λυών, με τον Ιταλό βοηθό του Νικολά Καστορίνα να αναλαμβάνει.

Παρά τις σημαντικές ελλείψεις και την απουσία του Λουτσέσκου από τον πάγκο, ο «Δικέφαλος» μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να κοιτάξει στα μάτια τους Ισπανούς. Ωστόσο, η ποιότητα της Θέλτα και η εμπειρία του Ιάγο Άσπας πλήγωσαν τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο.

Η αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης και μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε το τεχνικό επιτελείο. Ο ΠΑΟΚ έσωσε την παρτίδα με γκολάρα Γερεμέγιεφ και ταξιδεύει στο Βίγκο της Ισπανίας σε μια εβδομάδα για να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο αγώνας

Στα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης οι δύο ομάδες πίεζαν ψηλά, χωρίς να επιτρέπουν στους αντιπάλους τους να κάνουν παιχνίδι. Επρόκειτο για ένα διάστημα με υψηλή ένταση και αποφασιστικά μαρκαρίσματα, καθώς οι δύο ομάδες προσπαθούσαν να προσαρμοστούν.

Στο 13ο λεπτό του αγώνα μια υπέροχη κάθετη πάσα του αρχηγού της Θέλτα, Ιάγο Άσπας, δημιούργησε ρήγμα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Η διπλή ευκαιρία του Σουηδού Σβέντμπεργκ, αποκρούστηκε εξαιρετικά ενστικτωδώς από τον Έλληνα γκολκίπερ του «Δικεφάλου», σε ένα πρώτο δείγμα της ποιότητας που διαθέτουν μεσοεπιθετικά οι Ισπανοί.

Δευτερόλεπτα αργότερα, μια παλικαρίσια ενέργεια του Όσκαρ Μινγκέθα, περνώντας δύο παίκτες και σουτάροντας από την άκρη της περιοχής, δεν ανησύχησε πολύ τον Τσιφτσή, ο οποίος φάνηκε να ελέγχει απόλυτα την πορεία της μπάλας.

Η ψηλή συντονισμένη πίεση που ασκούσαν οι Ισπανοί, δεν επέτρεψε στο πρώτο μισάωρο την ομάδα της Θεσσαλονίκης να απειλήσει την εστία του Ρουμάνου τερματοφύλακα Ράντου.

Eurokinissi/ Γερεμέγιεφ και Στάρφελτ σε μια από τις πολλές μονομαχίες τους

Ο Ιάγο Άσπας πλήγωσε τον ΠΑΟΚ με γκολ και ασίστ σε 10΄

Το ψηλό pressing της Θέλτα ανάγκασε και πάλι τους γηπεδούχους να απομακρύνουν βιαστικά. Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ, με τον νεαρό Ρομάν να μοιράζει και τον πολύ έμπειρο «κίλερ» που ακούει στο όνομα Ιάγο Άσπας, να μην δυσκολεύεται να νικήσει τον Τσιφτσή με ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία.

ΑΠΕ ΜΠΕ/ Ο σκόρερ του 0-1 Ιάγο Άσπας

Ο ΠΑΟΚ πήρε μέτρα στο γήπεδο και πάτησε δύο φορές περιοχή, όμως οι αμυντικοί της ομάδας της Γαλικίας απομάκρυναν τον κίνδυνο. Η αδυναμία των γηπεδούχων να γυρίσουν γρήγορα στην άμυνα μετά την απώλεια κατοχής στο 43΄λεπτό, άφησε κενά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι φιλοξενούμενοι να συνεργαστούν άψογα με τον Ιάγο Άσπας και τον Σβέντμπεργκ να κάνουν «ότι θέλουν» έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και τον τελευταίο να πλασάρει έξοχα στην κάτω αριστερή γωνία, στέλνοντας το ματς στα αποδυτήρια με ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ στο β ημίχρονο

Ίδιο μοτίβο και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου από την Θέλτα, η οποία δεν επέτρεπε στον ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι του, ανακτώντας άμεσα την κατοχή και εκδηλώνοντας ταχύτατες συνεργασίες.

Δύο στημένες φάσεις που εκτελέστηκαν από τους γηπεδούχους είχαν καλές προϋποθέσεις, όμως δεν βρέθηκε κάποιος να δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Στο 62ο λεπτό άλλη μια προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ με σέντρα προς τον Γερεμέγιεφ. Ο Σουηδός σέντερ φορ αποπειράθηκε να απειλήσει με μια κεφαλιά την εστία του Ρουμάνου γκολκίπερ, ωστόσο ο Ράντου μπλόκαρε.

Στα τελευταία 20 λεπτά της κανονικής διάρκειας οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ τοποθέτησαν τη Θέλτα στο τρίτο μισό του γηπέδου, έχοντας την μπάλα στα πόδια τους και επιχειρώντας να βρουν την μία ευκαιρία που θα τους έβαζε ξανά στο παιχνίδι.

Το 1-2 στο 77΄ με παρθενικό ευρωπαϊκό γκολ Γερεμέγιεφ

Στο 77ο λεπτό και έπειτα από πολλές προσπάθειες των γηπεδούχων, ήρθε το πολυπόθητο τέρμα. Η εξαιρετική μακρινή μπαλιά του αρχηγού Ζίβκοβιτς, πήγε συστημένη στα πόδια του Γερεμέγιεφ, ο οποίος εκτέλεσε άψογα, σημειώνοντας ένα πανέμορφο τέρμα και δίνοντας ελπίδα στην ομάδα του Λουτσέσκου.

Eurokinissi/ Ο Γερεμέγιεφ σκόραρε και έκανε το 1-2

Λεπτά αργότερα της γκολάρας του Σουηδού, η Θέλτα βγήκε ταχύτατα μπροστά και εκδήλωσε άλλη μια επιθετική προσπάθεια με τον Φερ Λόπεθ να πλασάρει, αλλά να βρίσκει τον Τσιφτσή σε ετοιμότητα και να στέλνει τη μπάλα σε κόρνερ.

Στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου ο Ζίβκοβιτς σούταρε λίγο έξω από την περιοχή της Θέλτα, αλλά η βολίδα του, πέρασε λίγο έξω από την εστία του Ράντου.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κέννι, Βολιάκο (Μιχαηλίδης 68΄), Λόβρεν, Τέιλορ (Μπάμπα 68΄), Καμαρά (Χατσίδης 68΄), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ζαφείρης, Γερεμέγιεφ

Θέλτα (Κλάουδιο Χιράλδεθ): Ράντου, Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα (Ρουέδα 61΄), Ρομάν (Βεσίνο 87΄), Μορίμπα, Άσπας (Φερ Λόπεθ 65΄), Σβέντμπεργκ (Άλβαρεθ 65΄), Μπόρχα Ιγκλέσιας (Γιούτγκλα 61΄)