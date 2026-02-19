Σπορ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Europa League

Live η «μάχη» του ΠΑΟΚ με την Θέλτα στη Τούμπα για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη Θέλτα, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League.

«Παράταση» στο ευρωπαϊκό του ταξίδι θέλει να δώσει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (19/2, 19:45) στη Τούμπα. Ο Δικέφαλος υποδέχεται στην έδρα του τη «γνώριμη» Θέλτα στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές απουσίες μεσοεπιθετικά (Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ, Γιακουμάκης), την ώρα που και ο ίδιος θα παρακολουθήσει από τις κερκίδες το παιχνίδι μετά την αποβολή στο ματς με την Λυών.

Οι εντεκάδες

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Λόβρεν, Βολιάκο, Τέιλορ, Κένι, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γερεμέγεφ

Θέλτα: Ράντου, Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα, Ρόμαν, Μορίμπα, Άσπας, Σβέντμπεργκ, Ιγκλέσιας

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό το ματς στο Athletiko.gr

