Η ώρα και το κανάλι για τις ευρωπαϊκές μάχες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ απέναντι σε Πλζεν και Θέλτα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βικτόρια Πλζεν, στον πρώτο αγώνα των Playoffs του Europa League, σε μία άτυπη επανάληψη της μεταξύ τους αναμέτρησης της League Phase.



Η νικήτρια θ’ αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στην Τσεχία την ερχόμενη Πέμπτη.



Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το Cosmote Sport4HD όσο και σε ελεύθερο κανάλι και πιο συγκεκριμένα από τον ΑΝΤ1.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέλτα για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο των playoffs του Europa League. Το δεύτερο ματς θα γίνει στις 26/02.

Στη σειρά ισχύουν οι κανονισμοί της παράτασης και των πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει στους «16» θα παίξει με την Λιόν ή την Άστον Βίλα.

Η αναμέτρηση της Τούμπας θα ξεκινήσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport3HD.

