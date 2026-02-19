Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Πλζεν για τα playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Βικτόρια Πλζεν, στον πρώτο αγώνα των Playoffs του Europa League, σε μία άτυπη επανάληψη της μεταξύ τους αναμέτρησης της League Phase. Η νικήτρια θ’ αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στην Τσεχία την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πως με θετικό αποτέλεσμα θα αποσυμπιέσει την πίεση που υπάρχει μέσα στην ομάδα, αφού η Ευρώπη αποτελεί τον μοναδικό στόχο των «πράσινων» στη σεζόν.

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς, Τεττέη

Πλζεν: Βιεγκέλ, Μέμιτς, Ντουέχ, Σπασίλ, Ντόσκι, Βισίνσκι, Χροσόφσκι, Τσερβ, Σουαρέ, Πάνος, Λαουάλ

