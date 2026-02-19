Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 2-2: Τα λάθη του Λαφόν χάλασαν το πάρτι του Τεττέη

Φόρεσε τα... ευρωπαϊκά του ο Παναθηναϊκός και η πρόκριση είναι ανοιχτή. Οι πράσινοι έφτασαν κοντά στη νίκη με τον Τεττέη να κάνει ότι θέλει κόντρα στην άμυνα της Πλζεν, δύο λανθασμένες επεμβάσεις του Λαφόν όμως διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League στο ΟΑΚΑ.

Οι Τσέχοι προηγήθηκαν μόλις στο 11' με το δυνατό σουτ του Βισίνσκι και την ανεπιτυχή προσπάθεια επέμβασης του Λαφόν, με την ισοφάριση να έρχεται στο 31' από τον Τεττέη μετά από την άψογη σέντρα του Κυριακόπουλου. Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» πέτυχε ένα υπέροχο γκολ μετά από ατομική προσπάθεια στο 61', ένας κακός υπολογισμός του κίπερ του Παναθηναϊκού στο σουτ του Λάντρα (80') όμως έγραψε τον επίλογο του αγώνα.

Πλέον, το «τριφύλλι» θα ψάξει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης την ερχόμενη Πέμπτη (26/2, 19:45).

Το ματς

Η Πλζεν δημιούργησε την πρώτη τελική της αναμέτρησης μόλις στο 5'. Ο Χροσόφσκι πήρε στρωμένη την μπάλα στα όρια της περιοχής, επιχείρησε ένα ψιλοκρεμαστό τελείωμα, το οποίο πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λαφόν. Έξι λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Βίσινσκι. Ο Πάντοβιτς έκανε ένα εύκολο λάθος στο κέντρο, η Πλζεν απείλησε με τον Λάουαλ αρχικά, από την επέμβαση του Λαφόν ο Τσερβ έστρωσε στον Βισίνσκι που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο 14' με δύο σουτ του Μπακασέτα, που κόντραραν στα σώματα των αντίπαλων αμυντικών. Οι «πράσινοι» βρήκαν την ισοφάριση στο 31', στην πρώτη καλή επιθετική τους συνεργασία. Μπακασέτας και Κυριακόπουλος συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο δεύτερος έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα για τον Τεττέη που με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-1. Στο 44' ο Πάνος με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια από τα αριστερά απέφυγε τον Καλάμπρια και εκτέλεσε στην εξωτερική πλευρά της εστίας του «τριφυλλιού».

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός συνέχισε από εκεί που «έκλεισε» το πρώτο. Στο 51ο λεπτό ο Ινγκασον κινούμενος ως δεξιός μπακ έβγαλε μια συστημένη σέντρα στον Τεττέη, ο Βιέγκελ όμως απομάκρυνε στη γραμμή την κεφαλιά του πάνω στη γραμμή. Πέντε λεπτά αργότερα η Πλζεν απάντησε στις ευκαιρίες με τον Μέμιτς να πλασάρει από δύσκολη γωνία και τον Λαφόν να απομακρύνει σωτήρια.

Η ανατροπή ήρθε για τους «πράσινους» και είχε την υπογραφή του Αντρέα Τεττέη. Με μια εντυπωσιακή ντρίπλα άδειασε τον Σπάσιλ και με διαγώνιο σουτ έβαλε σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό.

Οι φιλοξενούμενοι παρότι δεν ήταν καθόλου απειλητικοί στο δεύτερο μέρος κατάφεραν να φέρουν στα ίσα το παιχνίδι. Ο Λάντρα έπιασε ένα δυνατό σουτ στα όρια της περιοχής, ο Λαφόν έκανε επαφή με την μπάλα χωρίς όμως να μπορέσει να την κρατήσει εκτός της εστίας του.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο Σφιντέρσκι τροφοδότησε τον Μπακασέτα, αυτός όμως στο τετ-α-τετ δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα (Αντίνο 65'), Πάντοβιτς (Τζούρισιτς 65'), Τεττέη (Σφιντέρσκι 78')

Πλζεν: Βιεγκέλ, Μέμιτς, Ντουέχ, Σπασίλ, Ντόσκι, Βισίνσκι (Σόικα 75'), Χροσόφσκι, Τσερβ (Βάλεντα 75'), Σουαρέ, Πάνος (Λάντρα 58'), Λαουάλ (Βύντρα 58')