Παναθηναϊκός: Οι... καπνισμένες κάνες του «πιστολέρο» Τεττέη και ο viral πανηγυρισμός

Ο Ανδρέας Τεττέη διανύει περίοδο τρομακτικής φόρμας. Την περασμένη εβδομάδα άφησε ανεξίτηλη την υπογραφή του στην ισοπαλία (2-2) του Παναθηναϊκού εναντίον της Βικτόρια Πλζεν για το Europa League, καθώς και στη νίκη (2-0) εναντίον του ΟΦΗ για το ελληνικό πρωτάθλημα στο Παγκρήτιο, σκοράροντας τρεις φορές σε δύο παιχνίδια.

Ο Τεττέη, που έμοιαζε με μαινόμενο ταύρο, τρομοκράτησε τις αντίπαλες άμυνες, οι οποίες μπορούσαν να τον σταματήσουν μόνο με... φάουλ. Ο 24χρονος διεθνής φορ, διανύει τον τρίτο του μήνα στο «τριφύλλι» και παρά το μάλλον νωθρό ξεκίνημα δείχνει πως πλέον έχει προσαρμοστεί πλήρως στο αγωνιστικό πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ.

Η ατομική δουλειά του Τεττέη και ο Σισέ

Οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού αναφέρουν πως ο Τεττέη δουλεύει ατομικά για να βελτιώσει την ποιότητα των εκτελέσεων του. Εξασκεί διαρκώς τα τελειώματά του και... εκτινάσσει τις προσδοκίες των οπαδών του «τριφυλλιού» ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Στον αγώνα της Κυριακής (22/02) εναντίον του ΟΦΗ, άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό και εντυπωσίασε τους φιλάθλους των «πράσινων» πανηγυρίζοντας με ανάποδες κωλοτούμπες α λα... Τζιμπρίλ Σισέ. Ο πανηγυρισμός του «έκλεισε το μάτι» στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπο του έναν επιθετικό κλάσης.

Οι «καπνισμένες κάνες» και η Γ' εθνική

Ο πανηγυρισμός που ακολουθεί, βέβαια τον Ανδρέα Τεττέη από την Γ' εθνική κατηγορία, μέχρι τα γήπεδα της Ευρώπης είναι οι περίφημες καπνισμένες κάνες. Ο 24χρονος φορ κάθε φορά που σκοράρει διασταυρώνει τα χέρια του, σχηματίζοντας δύο πιστόλια.

Ο... viral πανηγυρισμός του Ανδρέα Τεττέη και οι «καπνισμένες κάνες». Πηγή: Eurokinissi

Χρησιμοποίησε αυτόν τον πανηγυρισμό για πρώτη φορά όταν έγραφε τα πρώτα του γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των αγώνων της Κηφισιάς στη Γ' εθνική κατηγορία και εξακολουθεί να πανηγυρίζει έτσι τα γκολ του μέχρι και σήμερα.

Η παραπάνω φωτογραφία δημοσιεύθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram το 2023, όταν η Κηφισιά κέρδισε τον Ηρόδοτο με γκολ του Τεττέη.

Ένας «πιστολέρο» στη διάθεση του Μπενίτεθ

Ο 24χρονος διεθνής δείχνει καλύτερα από ποτέ. Λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, κλήθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της εθνικής ομάδας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με το εθνόσημο. Έκτοτε, η αυτοπεποίθησή του εκτινάχθηκε, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του.

Μέχρι στιγμής, έχει καταγράψει 4 γκολ σε 10 αγώνες για τη Super League, το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και το Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να... τρίβει τα χέρια του ενόψει της συνέχειας.

Ο πολύπειρος Ισπανός άλλωστε, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως να διαχειριστεί και να βελτιώσει τα ατομικά χαρακτηριστικά των σέντερ φορ του, με τον Τεττέη να κερδίζει επάξια μία θέση ανάμεσα στους αρχικούς 11 της ομάδας, λαμβάνοντας από νωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο στον Παναθηναϊκό της νέας εποχής.