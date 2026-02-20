Παναθηναϊκός: Στα χνάρια του Έκι Γκονζάλες ο Τεττέη - Ιστορικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο

Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν (2-2) στο ΟΑΚΑ μπορεί να άφησε μια γλυκόπικρη γεύση στο τελικό αποτέλεσμα, όμως για τον Ανδρέα Τεττέη η βραδιά αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του. Ο 25χρονος επιθετικός δεν συστήθηκε απλώς στο ευρωπαϊκό κοινό των «πρασίνων», αλλά το έκανε με έναν τρόπο που σπάνια συναντά κανείς στην ιστορία του συλλόγου.

Πραγματοποιώντας την παρθενική του εμφάνιση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Τεττέη κατάφερε να συνδυάσει το ντεμπούτο του με δύο προσωπικά τέρματα, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στα βιβλία της στατιστικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Soccerbase, ο υψηλόσωμος στράικερ έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παναθηναϊκού που σκοράρει δις στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Ο Ανδρέας Τετέη έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, που πετυχαίνει δύο γκολ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ομάδα. Ο πρώτος ήταν ο Έκι Γκονζάλες, στις 14.09.2004 Παναθηναϊκός-Ρόζενμποργκ 2-1 για το Τσάμπιονς Λιγκ. #Panathinaikos pic.twitter.com/yWNRMThT6U — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) February 19, 2026

Η ιστορική σύμπτωση με τον «Mago»

Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που συνέβη κάτι ανάλογο, πρέπει να ανατρέξει 22 χρόνια πίσω, σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές που πέρασαν από την Παιανία. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 2004, όταν ο Έκι Γκονζάλες έκανε το δικό του ευρωπαϊκό ντεμπούτο στη φάση των ομίλων του Champions League. Σε εκείνη τη νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα στη Ρόζενμποργκ (2-1), ο Αργεντινός «μάγος» είχε πετύχει και τα δύο γκολ της ομάδας του, θέτοντας ένα ρεκόρ που παρέμενε ακατάρριπτο μέχρι σήμερα.

Δύο δεκαετίες μετά, ο Ανδρέας Τεττέη έρχεται να σταθεί δίπλα στον Έκι και παρά το γεγονός ότι τα γκολ του δεν συνοδεύτηκαν από τη νίκη, η εμφάνισή του αποτελεί μια ηχηρή υπόσχεση για το μέλλον αλλά και το... παρών.