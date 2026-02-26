Η ώρα και το κανάλι των επαναληπτικών του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός έκανε την ολική ανατροπή, προηγήθηκε με 2-1 της Πλζεν, όμως ο «κεραυνός» του Λάντρα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Σε επτά μέρες, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τους Τσέχους για τον επαναληπτικό του ζευγαριού, με φόντο την πρόκριση στους «16» του Europa League.



Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26/2 στις 19:45 ο Παναθηναϊκός θα τα παίξει... όλα για όλα για την πρόκριση στην «Doosan Arena» απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport3HD.

Απο την αλλη, Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 22:00), με στόχο να ανατρέψει την κατάσταση, μετά την ήττα του με 2-1 στην Τούμπα, για τα playoffs του Europa League και να πάρει το εισιτήριο για τους «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το ματς Θέλτα – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (26/2, 22:00) και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD και τον ANT1. Στον πρώτο αγώνα στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 1 – 2 παρ’ όλα αυτά θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τη μεγάλη ανατροπή.

