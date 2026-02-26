Η ώρα και το κανάλι των επαναληπτικών του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για το Europa League
Που θα δείτε τις μάχες των δυο ελληνικών ομάδων για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός έκανε την ολική ανατροπή, προηγήθηκε με 2-1 της Πλζεν, όμως ο «κεραυνός» του Λάντρα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
Σε επτά μέρες, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τους Τσέχους για τον επαναληπτικό του ζευγαριού, με φόντο την πρόκριση στους «16» του Europa League.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26/2 στις 19:45 ο Παναθηναϊκός θα τα παίξει... όλα για όλα για την πρόκριση στην «Doosan Arena» απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport3HD.
Απο την αλλη, Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 22:00), με στόχο να ανατρέψει την κατάσταση, μετά την ήττα του με 2-1 στην Τούμπα, για τα playoffs του Europa League και να πάρει το εισιτήριο για τους «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Το ματς Θέλτα – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (26/2, 22:00) και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD και τον ANT1. Στον πρώτο αγώνα στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 1 – 2 παρ’ όλα αυτά θα ταξιδέψει στην Ισπανία για τη μεγάλη ανατροπή.
