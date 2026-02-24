Κλέο Κάουα: Ποιος είναι ο νέος Βραζιλιάνος παίκτης του Παναθηναϊκού και πως έφτασε στο «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός επενδύει στο μέλλον και το πρωί της Τρίτης (24/02) ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 18χρονο Κλέο Κάουα, ο οποίος υπέγραψε με τους «πράσινους» το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο φέρελπις Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός φωτογραφήθηκε με τον Τάκη Φύσσα και παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, αναφέροντας πως είναι πολύ χαρούμενος, πως δεσμεύεται να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και πως ευχαριστεί την οικογένειά του και όσους τον υποστήριξαν όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Ποιος είναι ο Κλέο Κάουα

Ο Κλέο Κάουα γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 2008 στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα της Βραζιλίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών, παίζοντας αρχικά για την ομάδα της περιοχής του. Εκεί, μακριά από τις μεγάλες πόλεις, όπως το Ρίο ντε Τζανέιρο, ή το Σάο Πάολο, έδειξε για πρώτη φορά τις ικανότητές του με τη μπάλα στα πόδια.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενσωματώθηκε στις ακαδημίες της Αθλέτικο Παραναένσε, μίας ομάδας που φημίζεται για την ανάδειξη νεαρών και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Εκεί αγωνιζόταν διάφοροι παίκτες, που ήρθαν μετά στην Ευρώπη, όπως ο Βίτορ Ρόκε, για τον οποίο η Μπαρτσελόνα έβγαλε από τα ταμεία της 30 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τον φέρει στην Ισπανία.

Από τα 14 στην Ευρώπη - Από τα 16 στον Παναθηναϊκό

Συνέχισε στην AVAE, στην οποία εξελίχθηκε και το 2022, σε ηλικία 14 ετών πραγματοποίησε το μεγάλο βήμα. Η μητέρα του, η οποία έχει ιταλικό διαβατήριο, τον βοήθησε να ενσωματωθεί στο ρόστερ των ακαδημιών της Ρόμα, όπου παρέμεινε για περίπου 2 χρόνια.

Από τον Απρίλιο του 2024 αγωνίζεται στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Εντάχθηκε, αρχικά στην Κ17 και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πήρε... προαγωγή, παίζοντας με την ομάδα Κ19.

Πως έφτασε στον Παναθηναϊκό

Η ενσωμάτωση του στις ομάδες νέων του Παναθηναϊκού οφείλεται εν πολλοίς στο διευρυμένο δίκτυο από σκάουτερ, που διατηρεί το «τριφύλλι» στη Νότια Αμερική και την Ευρώπη.

Οι αναλυτές είδαν στο πρόσωπο του νεαρού Κάουα ένα «ακατέργαστο διαμάντι», το παιχνίδι του οποίου χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, τεχνική κατάρτιση και ικανότητα σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Μία ποδοσφαιρική ταυτότητα, δηλαδή που συνδέεται άμεσα με το παρελθόν και την ανατροφή του στη Βραζιλία.

Εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Κ19

Σχεδόν δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του Κάουα με την πράσινη φανέλα, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός διεκδικεί με την ομάδα Κ19 του Παναθηναϊκού τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Διακρίνεται για τη φαντασία του στο επιθετικό τρίτο, είναι γρήγορος με τη μπάλα στα πόδια, έχει καλή τεχνική και συνταιριάζει όλα εκείνα τα στοιχεία, που θα περίμενε κανείς από έναν Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο «10».

Οι προπονητές θεωρούν πως η ποιότητα, που έχει του επιτρέπει να παίξει ως επιτελικός μέσος, αλλά και ως σέντερ φορ και η διοίκηση της ομάδας έσπευσε να τον «κλειδώσει» από νωρίς με συμβόλαιο, καθώς βλέπει στο πρόσωπο του έναν παίκτη, που έχει όλα τα εφόδια για να συνεχίσει στην πρώτη ομάδα.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει

Ο Κλέο Κάουα έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού και δε δίστασε να ανοίξει... διάπλατα το δρόμο για την έναρξη της μοναδικής προσωπικής του διαδρομής στο ποδόσφαιρο, ευχαριστώντας όσους τον υποστήριξαν μέχρι τώρα.

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο διπλός στόχος του συμβολαίου

Ο 18χρονος θα παραμείνει στην Αθήνα έως τον Αύγουστο του 2028 και οι «πράσινοι» παρακολουθούν από κοντά την πρόοδό του. Σε περίπτωση που οι μεγάλες ομάδες από την Ευρώπη εκφράσουν ενδιαφέρον, δεν είναι απίθανο, μάλιστα να του ανανεώσουν εκ νέου το συμβόλαιο.

Ο σκοπός είναι διττός: αρχικά να κρατήσουν για όσο περισσότερο μπορούν τον Κάουα στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια να εξασφαλίσουν ένα αυξημένο ποσό, αν αποφασίσουν πως έφτασε η ώρα για να αποχωρήσει από το «τριφύλλι» με μεταγραφή.