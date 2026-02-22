ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 0-2: Πέρασε από τη βροχερή Κρήτη με σεληνιασμένο Τεττέη

Το... έπιασε από το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο ο Τεττέη και ο Παναθηναϊκός χαμογέλασε! Το «τριφύλλι» πέρασε από το Παγκρήτιο και πήρε την νίκη με 2-0 από τον ΟΦΗ, στην 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν μόλις στο 6' χάρη στην εξαιρετική λόμπα του Τεττέη και «κλείδωσα» το τρίποντο με το πέναλτι του Καλάμπρια σε «νεκρό» χρόνο έγραψαν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Το ματς

Με το «καλησπέρα» στην αναμέτρηση στο Παγκρήτιο, ο Παναθηναϊκός βρήκε αυτό που ήθελε με το... φορμαρισμένο Τεττέη να δίνει συνέχεια στο ρεσιτάλ σκοραρίσματος που ξεκίνησε με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ την περασμένη Πέμπτη. Ο φορ των φιλοξενούμενων κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας μετά από πάσα του Καλάμπρια και «κρέμασε» τον Χριστογεώργο για το 0-1 στο 6'.

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να βρει και δεύτερο τέρμα με τον Τεττέη να γίνεται δημιουργός, τον Παντελίδη να πλασάρει και τον κίπερ των Κρητικών να του σταματά στο 14'. Δυο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έβαλαν και αυτοί το λιθαράκι τους στον τρελό ρυθμό του ματς στο ξεκίνημα, όταν ο Σαλσέδο βρήκε στο χώρο τον Νους με τον Λαφον να λέει «όχι» στον Αργεντίνο στο 16'. Αντίνο και Φούντας δεν κατάφεραν να τελειώσουν σωστά από πλεονεκτική θέση στην συνέχεια με το 0-1 να παραμένει μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους.

Ο ΟΦΗ έψαξε την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο 66' ο Νους από τα δεξιά πάτησε περιοχή, άδειασε με μια προσποίηση τον Ερνάντεθ και εκτέλεσε στην κλειστή γωνία, ο Λαφόν όμως είχε απάντηση στο δυνατό σουτ του Αργεντίνου. Ο Παναθηναϊκός απάντησε πέντε λεπτά αργότερα, όταν από την λάθος πάσα στον άξονα ο Ζαρουρί βγήκε στην μετάβαση, εκτέλεσε με το αριστερό και από την κόντρα στον Κωστούλα η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο υπόλοιπο παιχνίδι η έντονη βροχόπτωση δεν επέτρεψε να υπάρξει υψηλός ρυθμός, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε το προβάδισμα του και ολοκλήρωσαν το ματς με το εύστοχο πέναλτι του Καλάμπρια στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (88’ Σενγκέλια), Αθανασίου, Αποστολάκης (64’ Μαρινάκης), Κανελλόπουλος, Φούντας (70’ Ισέκα), Νους, Σαλσέδο (86’ Θεοδοσουλάκης).

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ (72’ Κάτρης), Καλάμπρια, Κοντούρης (72’ Τσέριν), Σιώπης, Κυριακόπουλος, Αντίνο (62’ Ταμπόρδα), Παντελίδης (61’ Ζαρουρί), Τεττέη (81’ Σφιντέρσκι).