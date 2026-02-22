Άρης - Κηφισιά 1-1: «Πέταξε» δύο ακόμα βαθμούς απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων

Αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι ο Άρης και να χτίσει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων. καθώς αυτή τη φορά έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά μέσα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».



Τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ που βλέπει την πέμπτη θέση της Stoiximan Super League να χάνεται. Είχε τις ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος για να πάρει τη νίκη, ωστόσο σε γενικές γραμμές η εικόνα του ήταν και πάλι αρνητική. Με την Κηφισιά να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό, αλλά να παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα από τον Νοέμβριο και χαμηλά στην βαθμολογία.

Το ματς

Αργός ο ρυθμός και κάκιστο το θέαμα στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν περισσότερο να διατηρήσουν το μηδέν στα μετόπισθεν. Στο 20ο λεπτό ο Ράτσιτς έκανε δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, με τη μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Για να φτάσουμε στο 41ο, όταν ο Άρης άνοιξε το σκορ με το παρθενικό γκολ του Γκαρέ με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ο Αργεντινός εξτρέμ έκλεψε τη μπάλα από τραγικό λάθος του Μπερνάρντο Σόουζα, έκανε φοβερή ντρίμπλα σε δύο αντιπάλους πάνω στην πλάγια γραμμή, πάτησε με το αριστερό μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο «Γ» της εστίας του Ξενόπουλου.

Ωστόσο η Κηφισιά απάντησε άμεσα. Ο Λαρουσί έκανε από τα αριστερά έκανε την παράλληλή συρτή σέντρα, ο Χριστόπουλος πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και με προβολή με το δεξί μέσα από τη μικρή περιοχή νίκησε τον Διούδη για το 1-1.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Άρης απείλησε με το σουτ του Τεχέρο, αλλά ο Ξενόπουλος με εξαιρετική επέμβαση αποσόβησε τον κίνδυνο. Στο 64' ο Μπερνάρντο Σόοουζα κέρδισε τη μπάλα και έδωσε πάσα στον Πόμπο, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ της Κηφισιάς ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Σόουζα στον Τεχέρο.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Ξενόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά μια καλοζυγισμένη κεφαλιά του Καντεβέρε. Ο Άρης πίεσε στα τελευταία λεπτά για να βρει το γκολ της νίκης. Στο 82', έπειτα από ωραία κάθετη πάσα του Αλφαρέλα για τον Καντεβέρε, ο Λαρουσί έκοψε το σουτ του με καίριο τάκλιν!

Με την συμπλήρωση των «90» ο Άρης άγγιξε το δεύτερο γκολ, με τον Αλφαρέλα να έχει δοκάρι με κεφαλιά, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Καντεβέρε δεν μπόρεσε να σκοράρει από κοντά! Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αλφαρέλα δοκίμασε ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι, χωρίς να βρει στόχο ξανά.

Γκολ: 41΄ Γκαρέ - 44' Χριστόπουλος

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: 56' Δώνης, 69' Ράτσιτς, 85' Νινγκ - 37' Κονατέ, 87' Σιμόν, 97' Αμανί

Κόκκινες: -

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ (78' Ρόουζ), Ράτσιτς, Γκαρέ (78' Γιαννιώτας), Δώνης (62' Μπουσαΐντ), Γένσεν (62' Νινγκ), Κουαμέ (69' Αλφαρέλα), Καντεβέρε

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Λαρουσί (86' Πόκορνι), Πόμπο, Νούνελι (86' Σιμόν), Αμανί, Αντονίσε (32' λ.τρ. Μπερνάρντο Σόουζα), Πέρεθ (66' Έμπο), Χριστόπουλος (66' Θεοδωρίδης)

Πηγή: Athletiko.gr