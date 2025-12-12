United With Athletiko: Ο Άγγελος Χαριστέας προέβλεψε πως θα πετύχει ο Τεττέη στον Παναθηναϊκό (vid)

Ο μεγάλος τηλεμαραθώνιος United With Athletiko υποδέχτηκε αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και τον χρυσό σκόρερ του τελικού στο Euro 2004, Άγγελο Χαριστέας. Ο νυν τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, τόνισε αρχικά πόσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός για τους ανθρώπους και τα παιδιά, χαρακτηρίζοντας τον «φάρμακο». Παράλληλα, μίλησε και για τον «χαρισματικό» Ανδρέα Τεττέη υπογραμμίζοντας πως αν έχει σταθερότητα, θα πετύχει στο νέο του ξεκίνημα στον Παναθηναϊκό.