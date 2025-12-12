United With Athletiko: Ο Δημήτρης Καλοσκάμης αποκάλυψε πως έκλεισε στην ΑΕΚ ενώ ήταν σε... γάμο

Ο μεγάλος τηλεμαραθώνιος United With Athletiko υποδέχτηκε αρκετούς εκλεκτούς καλεσμένους, μεταξύ των οποίων και ο νεαρός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, Δημήτρης Καλοσκάμης. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στην μεγάλη νίκη της Ένωσης στη Σαμψούντα, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια φοβερή ιστορία για το πως έμαθε για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ, ενώ βρισκόταν σε γάμο!

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Καλοσκάμη

«Ζήλεψα πάρα πολύ το χθεσινό βράδυ. Ηταν ένα ωραίο παιχνίδι, ωραία ατμόσφαιρα, μεγάλη νίκη με τον κόσμο δίπλα μας. Μακάρι να ήμουν και εγώ μέσα. Στην αρχή ίσως λίγο η ατμόσφαιρα και το άγχος να μας επηρέασε αλλά αυτό που έχω καταλάβει από την ομάδα είναι ότι έχουμε νοοτροπία νικητή. Δεν τα παρατάμε, δεν μας επηρεάζει το γρήγορο γκολ ή μια δύσκολη έδρα. Μένουμε πιστοί στο πλάνο του προπονητή και κυνηγάμε τα ματς μέχρι το τέλος. Γι' αυτό και περίμενα από την ομάδα να βγάλει τέτοια αντίδραση χθες.



Σίγουρα πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα. Εχουμε πίστη μεταξύ μας, προσπαθούμε να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν θέλουμε να κοιτάμε τόσο μακριά. Χθες μας ένοιαζε να νικήσουμε μόνο το παιχνίδι. Δεν κοιτούσαμε βαθμολογίες και σενάρια», ανέφερε στη συνέχεια σχετικά με την εικόνα της ομάδας στο Conference League.



Για το γεγονός ότι πλέον η ομάδα ρολάρει και εάν πίστευαν ότι αυτό θα ερχόταν: «Η αλήθεια είναι ότι ξέραμε από τη πρώτη στιγμή ότι διαθέτουμε πολύ καλό υλικό. Οτι έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Και απλά όταν φτιάχνεις μια καινούρια ομάδα με νέο προπονητή και παίκτες, πάντα θέλει λίγο χρόνο για να δέσει το σύνολο. Αυτό σιγά σιγά φαίνεται. Δένουμε πιο πολύ σαν ομάδα, αποκτάμε καλύτερη χημεία. Βάζουμε παραπάνω γκολ, είμαστε κυριαρχικοί στα παιχνίδια μας».



Για την πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ: «Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα μπορώ να πω. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην ΑΕΚ. Αισθάνεσαι πίεση σε μία τέτοια ομάδα, αλλά μου αρέσει εμένα αυτή η πίεση που πρέπει να κερδίζεις κάθε ματς, που παίζεις κάθε δύο ημέρες. Μου αρέσει που έχω καλούς συμπαίκτες γύρω μου, καλό προπονητή. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα με βοηθήσουν να γίνω καλύτερος».



Για τα όνειρά του: «Εχω στόχο να φτάσω στην κορυφή. Μέρα με τη μέρα να γίνομαι καλύτερος. Στην αρχή είχα στόχο να παίξω κάποια παιχνίδια στην ΑΕΚ. Τώρα σιγά σιγά παίζω βασικός. Μετά θα ήθελα να πάω στην εθνική Ανδρών και όπως τα φέρει ο καιρός. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα».



Για το πώς έκλεισε στην ΑΕΚ: «Συνεργάζομαι με έναν φυσιοθεραπευτή αυτά τα χρόνια. Ετυχε να παντρευτεί αυτό το καλοκαίρι. Πήγα στον γάμο και έρχονται μαζί μου και οι εκπρόσωποι μου που ήταν καλεσμένοι και μου λένε "υπάρχει περίπτωση να μας κάνει πρόταση η ΑΕΚ τώρα που σιγά σιγά έχουν βρει προπονητή". Εγώ είπα "ναι εννοείται δεν έχω κανένα πρόβλημα, πάω παντού". Δεν περνάει μια ώρα και έρχεται πάλι ο εκπρόσωπός μου και μου λέει "σε θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου και ο τεχνικός διευθυντής". Του είπα "μου κάνεις πλάκα;". Μου είπε "όχι, όχι γρήγορα τώρα να μιλήσουμε". Και με το που μιλήσαμε κατάλαβα ποια θα ήταν η επόμενη ομάδα μου. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για έναν ποδοσφαιριστή να ξέρει ότι ο προπονητής του τον πιστεύει, πως θέλει να τον βελτιώσει και να τον κάνει καλύτερο. Μετά πως να μην δώσεις το 100% για έναν τέτοιο προπονητή; Να μην δουλέψεις για έναν τέτοιο άνθρωπο;».