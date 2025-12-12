Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός

Ρέτσος στο United With Athletiko: «Εξαιρετική η προσπάθεια» - Τι είπε για την νίκη με τη Καϊράτ

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Ρέτσος, μίλησε στον τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης και αναφέρθηκε στην πρώτη νίκη στο Champions League.

Το «παρών» στον τηλεμαραθώνιο «United with Athletiko» έδωσε και ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος μίλησε στους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Μπακόπουλο.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού στάθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, εκφράζοντας τη στήριξή του στη μεγάλη αυτή προσπάθεια αλληλεγγύης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του, τονίζοντας πως η κατάστασή του βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Ο Ρέτσος σχολίασε και τη νίκη των «ερυθρόλευκων» μέσα στην... κρύα και χιονισμένη Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ, μια επιτυχία που, όπως είπε, δείχνει τον χαρακτήρα και την αποφασιστικότητα της ομάδας.

