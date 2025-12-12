Σπορ

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και... η Ραμόνα στηρίζουν το United With Athletiko (video)

Μεταξύ των ανθρώπων που στήριξαν τον τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης βρέθηκε και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα.

Το Athletiko.gr δίνει ραντεβού με την αλληλεγγύη και προσκαλεί όλους στο «UNITED WITH ATHLETIKO – STREAMATHON 2025», μια 12ωρη ζωντανή μαραθώνια μετάδοση την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (12:00–00:00), γεμάτη μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προσφοράς.

Το δικό του ξεχωριστό μήνυμα έδωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος μίλησε με την σειρά του και στήριξε το εγχείρημα παρότι εκτός Αθηνών λόγω παράστασης στο Αγρίνιο. Ο «Τσούβι», γνωστός για τις απολαυστικές και χιουμοριστικές μιμήσεις του, στήριξε τον τηλεμαραθώνιο ακόμα και ως... Ραμόνα Μπούσι, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει αυτή τη ξεχωριστή κίνηση.

