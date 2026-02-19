Champions League: Ποια είναι η σύνδεση της Μπόντο Γκλιμτ με τον Παναθηναϊκό του 2001

Η απίθανη Μπόντο Γκλιμτ νίκησε μέσα στην έδρα της με 3-1 την Ίντερ και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Champions League. Οι Νορβηγοί αν και ισοφαρίστηκαν στο 30ο λεπτό, ξανά πήραν το προβάδισμα στο 61' με τον Χάουγκε, ενώ στο 64' ο Χεγκ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Με αυτή την νίκη, το σύνολο του Κχιετίλ Κνούτσεν κατάφερε να μπει σε ένα πολύ κλειστό γκρουπ ομάδων, όπου βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα, η Γκλιμτ χώρας έγιναν μόλις η τέταρτη ομάδα εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη, που καταφέρνει να κάνει τρεις σερί νίκες απέναντι σε συλλόγους από τις παραπάνω λίγκες, μετά την Ζενίτ το 2015/16, την Μπενφίκα την σεζόν 2005/06 και τους «πράσινους» την αγωνιστική περίοδο 2001/02.

3 - Bodø/Glimt are only the fourth team from outside Europe's big five leagues to win three consecutive matches in a UEFA Champions League campaign, with each coming against teams from those leagues, after Panathinaikos (01-02), Benfica (05-06) and Zenit (15-16). Magical. pic.twitter.com/UJsnUzseGx — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2026

Οι Ρώσοι στην φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης επικράτησαν της Λυών με 3-1 την 3η αγωνιστική στην Αγία Πετρούπολη, ενώ πήραν το «διπλό» στην Γαλλία με 2-0. Την πέμπτη αγωνιστική πανηγύρισαν την νίκη με 2-0 επί της Βαλένθια που τους έστειλε και στον επόμενο γύρο, όπου αποκλείστηκαν από την Μπενφίκα.

Η Μπενφίκα από την άλλη στην δική της περίπτωση, την τελευταία αγωνιστική των ομίλων επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-1, ενώ στους «16» κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την Λίβερπουλ, πανηγυρίζοντας μια μυθική πρόκριση με δύο νίκες (1-0 εντός και 2-0 εκτός), στα προημιτελικά αποκλείστηκαν από την Μπαρτσελόνα.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στο Champions League την σεζόν 2001/02

O Παναθηναϊκός του Γιάννη Κυράστα και μετέπειτα του Σέρχιο Μακαριάν, προκρίθηκε στην πρώτη φάση των ομίλων του Champions League μετά την νίκη με 3-1 συνολικό σκορ επί της Σλάβια Πράγας (2-1 στην Τσεχία και 1-0 εντός έδρας), ενώ εκεί κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Σάλκε, την Άρσεναλ και την Μαγιόρκα.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με τρεις σερί νίκες, μιας και κέρδισαν την Σάλκε στο Γκελζενκίρχεν με 2-0, την Μαγιόρκα με 2-0 στην Λεωφόρο και την Άρσεναλ με 1-0 επίσης στην φυσική έδρα του «τριφυλλιού».

Στις... ρεβάνς, ο Παναθηναϊκός μέτρησε μία νίκη επί της Σάλκε με 2-0 στην Αθήνα, όμως ήταν αρκετή για να πάρει την πρόκριση ως πρώτος στην δεύτερη φάση των ομίλων, όπου και τερμάτισε δεύτερος πίσω από την Ρεάλ, πριν αποκλειστεί στα προημιτελικά από την Μπαρτσελόνα.