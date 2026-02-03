Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις αλλαγές στις λίστες UEFA των ελληνικών ομάδων

Τα περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, η χειμερινή μεταγραφική περίοδος έληγε στις 31 Ιανουαρίου, ωστόσο τη φετινή σεζόν το χρονικό όριο αυξήθηκε και έπειτα από απόφαση της ΕΠΟ, ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου. Όσον αφορά τους ελεύθερους παίκτες, η αγορά θα παραμείνει ανοικτή, από τις 7 μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου. Αυτό αφορά ποδοσφαιριστές που έχουν λύσει το συμβόλαιο τους πριν τις 6 του μήνα.

Οι ελληνικές ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League και Conference League) βρίσκονται πλέον σε κρίσιμη φάση όσον αφορά τις χειμερινές ενισχύσεις, καθώς η προθεσμία για δήλωση νέων παικτών στη λίστα της UEFA λήγει σε λιγότερο από 48 ώρες.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA για τη σεζόν 2025/26, οι σύλλογοι που συνεχίζουν μετά την ολοκλήρωση της League Phase, δικαιούνται να εγγράψουν μέγιστο τρεις νέους επιλέξιμους παίκτες (new eligible players) για τα νοκ-άουτ ματς που ακολουθούν. Η τελική προθεσμία υποβολής αυτών των αλλαγών στη UEFA είναι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου, δηλαδή τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6η Φεβρουαρίου.

Η ίδια ρύθμιση ισχύει ταυτόχρονα και για τις τρεις διοργανώσεις – Champions League, Europa League και Conference League – χωρίς εξαιρέσεις ή διαφοροποιήσεις. Οι παίκτες που αποκτήθηκαν κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος) δεν μπορούν να αγωνιστούν στη League Phase (αν η ομάδα είχε ήδη ολοκληρώσει τα παιχνίδια της), αλλά γίνονται διαθέσιμοι αποκλειστικά από τα νοκ-άουτ και μετά, εφόσον δηλωθούν εγκαίρως. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόκτηση μετά τις 5/2 (π.χ. ελεύθερος παίκτης στις 7-16/2) δεν θα μπορεί να δηλωθεί για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ματς της σεζόν.

Πρακτικά, για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές. Καθώς θα πρέπει να ολοκληρώσουν άμεσα τυχόν deal με νέους παίκτες και να προλάβουν την υποβολή στη UEFA μέχρι την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, ώστε οι ενισχύσεις να είναι διαθέσιμες στα κρίσιμα νοκ-άουτ παιχνίδια.