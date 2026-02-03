Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την Euroleague

Ολυμπιακόςκαι Παναθηναϊκός αγωνίζονται την Τρίτη (3/2) εκτός και εντός έδρας αντίστοιχα, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στην Coca-Cola Arena, εκεί που θα αντιμετωπίσουν την Ντουμπάι στις 18:00, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Από την άλλη το «τριφύλλι», μετά την ήττα από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα, έχει δύσκολο έργο, καθώς θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ στις 21:15, την αναμέτρηση την οποία θα την παρακολουθήσετε επίσης από το Nova Sports Prime.