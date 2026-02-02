EuroLeague: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας

Η αγωνιστική δράση στη EuroLeague αρχίζει να κορυφώνεται και η λίγκα «ζεσταίνει» με την σειρά της τους φιλάθλους, γνωστοποιώντας τις ημερομηνίες που θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το φετινό Final Four στο «Telekom Center Athens», την έδρα του Παναθηναϊκού.

Όπως έγινε γνωστό, η ημερομηνία κυκλοφορίας των εισιτηρίων είναι στις 11 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, η ανακοίνωση της λίγκας αναφέρει πως η πώληση θα διεξαχθεί σε τέσσερις φάσεις. Στις 11 Φεβρουαρίου, στις 26 Φερβουαρίου, στις 17 Μαρτίου και στις 20 Απριλίου.

Ticket sales for the 2026 EuroLeague Final Four Athens presented by Etihad Airways start February 11



Tickets will be released in four public phases 🚨



The adidas NextGen EuroLeague Championship Game will replace the traditional third-place game.



All ticket information and… pic.twitter.com/AmzyPg9U1C — EuroLeague (@EuroLeague) February 2, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague

«Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για το EuroLeague Final Four 2026 Αθήνα, Presented by Etihad, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.



Οι ημιτελικοί του EuroLeague Final Four 2026 θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00 και 21:00 τοπική ώρα (17:00 και 20:00 CEST), ενώ ο τελικός του Πρωταθλήματος θα ξεκινήσει την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00 τοπική ώρα (20:00 CEST). Οι φίλαθλοι που θα εξασφαλίσουν εισιτήρια θα έχουν επίσης πρόσβαση στον τελικό του adidas NextGen EuroLeague (18:00 τοπική ώρα, 17:00 CEST), ο οποίος θα αντικαταστήσει για πρώτη φορά τον παραδοσιακό αγώνα για την τρίτη θέση στο Telekom Center Athens, πριν από τον τελικό της EuroLeague.



Για πρώτη φορά, και ενόψει της εξαιρετικά υψηλής ζήτησης που αναμένεται, τα εισιτήρια του Final Four θα διατεθούν στο κοινό σε τέσσερις φάσεις. Κάθε φάση θα περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων σε διάφορες κατηγορίες τιμών, δίνοντας στους φιλάθλους πολλαπλές ευκαιρίες αγοράς και εξασφαλίζοντας ευρύτερη πρόσβαση

Λόγω της αναμενόμενης υψηλής ζήτησης και για να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση, κάθε οπαδός μπορεί να αγοράσει έως και τέσσερα εισιτήρια. Οι οπαδοί που αγοράζουν εισιτήρια σε μία φάση δεν θα έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων σε επόμενες φάσεις. Οι τιμές κυμαίνονται από 399 € έως 952 € ανάλογα με την κατηγορία και τη φάση.

Οι πελάτες που δεν μπορούν να παρευρεθούν στην εκδήλωση μπορούν να καταχωρήσουν τα εισιτήριά τους για μεταπώληση μέσω της επίσημης αγοράς οπαδών της EuroLeague, η οποία θα ανοίξει μετά τη δεύτερη φάση των γενικών δημοσίων πωλήσεων. Κάθε οπαδός μπορεί να πουλήσει τα εισιτήριά του μόνο στην ίδια τιμή που τα αγόρασε, γεγονός που εγγυάται ότι εάν το εισιτήριο μεταπωληθεί με επιτυχία, το ακριβές αρχικά καταβληθέν ποσό θα επιστραφεί στον πωλητή. Η χρήση της επίσημης αγοράς εξασφαλίζει έγκυρα εισιτήρια, ασφαλείς πληρωμές και εγγυημένες επιστροφές χρημάτων. Αυτό είναι το μόνο ασφαλές και εξουσιοδοτημένο κανάλι δευτερογενούς αγοράς για το Final Four της EuroLeague του 2026.».